La diáspora toma la palabra en los libros cubanos de enero

La Habana/Enero confirmó una tendencia que viene marcando el pulso del mundo editorial cubano desde hace varios años: mientras el catálogo de la diáspora no deja de crecer y diversificarse, la producción nacional dentro de la Isla se reduce. La novela, la autobiografía y los libros dedicados a las artes plásticas fueron los géneros que dominaron las novedades del primer mes de 2026, muchas de ellas impulsadas por editoriales independientes que se han convertido en el verdadero sostén de los escritores de la Isla.

Uno de los lanzamientos que marcó el inicio de este año fue Viaje de invierno con mariposas, del narrador Roberto Méndez Martínez, que se incorpora así al catálogo de la editorial Ilíada. Se trata de una novela de madurez, intensa y reflexiva, que aborda el encierro no solo como experiencia física, sino como condición existencial. El escritor Amir Valle, director de la editorial, ha definido el libro como “una zambullida humanísima y desgarradora a los límites de la libertad”, subrayando su capacidad para convertir la prisión en una metáfora de todas las rejas, sociales, espirituales, políticas, que acompañan al individuo incluso fuera de los muros.

También en enero circuló Lejos de la Isla en Negro. Relatos de la diáspora cubana, publicada por Ediciones Hurón Azul. Se trata del sexto volumen de la Colección Arte Impossible y continúa una línea antológica ya clásica dentro del relato policial y negro cubano. Editado por Rebeca Murga y Lorenzo Lunar, el libro prolonga la senda abierta por Confesiones (2011), Isla en Negro (2014) y Regreso a la Isla en Negro (2022), pero trasladando ahora el foco a las geografías del exilio. La selección reúne a autores de varias generaciones, entre ellos Rodolfo Pérez Valero, Justo E. Vasco, Vladimir Hernández y Marcial Gala, y confirma cómo el relato criminal ha sobrevivido a su instrumentalización ideológica en los años setenta para integrarse, sin etiquetas forzadas, en el cuerpo de la nueva narrativa cubana.

En el terreno del ensayo histórico, enero trajo 'El espía de Franco en La Habana', del veterano periodista Pablo Alfonso

La autobiografía tuvo su espacio destacado con la reedición ampliada de Metahumorfosis. Vivencias y reflexiones de un humorista, del escritor y humorista Pepe Pelayo. Publicado originalmente en 2020 y revisado ahora con cinco años más de experiencias y reflexiones, el libro es tanto un recuento vital como un ensayo lúcido sobre el humor y sus múltiples manifestaciones. El filólogo y humorista español Enrique Gallud Jardiel ha reseñado el volumen y subrayó el carácter singular de una obra que defiende el humor como una de las actividades humanas más complejas y necesarias, lejos de cualquier frivolidad.

En el terreno del ensayo histórico, enero trajo El espía de Franco en La Habana, del veterano periodista Pablo Alfonso. Basado en los llamados “papeles de Caldevilla”, el libro reconstruye una trama poco conocida de la Guerra Fría: los informes confidenciales que un diplomático español enviaba al régimen de Francisco Franco desde Cuba, revelando que la inteligencia española conoció con antelación la instalación de misiles soviéticos en la Isla. El volumen reabre preguntas incómodas sobre las relaciones entre dictaduras aparentemente antagónicas y aporta nuevas claves para comprender la Crisis de los Misiles.

La ficción volvió a mirar hacia la memoria con Los mudos de la montaña, del narrador Camilo Venegas, un autor de intensa actividad reciente que también publicó el poemario Carta de porte. Ambientada en la Cuba de los años ochenta, la novela contrapone la efervescencia cultural habanera con los silencios del Escambray, una región marcada por una guerra de la que no se habla. Inspirada libremente en la película Fitzcarraldo, de Werner Herzog, el volumen es un retrato de un país donde la historia se reescribe una y otra vez con omisiones y retoques.

Las artes plásticas tuvieron un peso notable en las novedades editoriales. Rafael Zarza. Toda la corrida artística, ensayo de Hamlet Fernández Díaz, se sumó a un creciente catálogo de libros dedicados a artistas cubanos, un campo en clara expansión fuera de la Isla. El volumen revisa la obra de Zarza desde una mirada integral, reafirmando la importancia de estos estudios para preservar una memoria artística que en Cuba carece hoy de recursos y voluntad institucional para explayarse.

Cerró este panorama El cartel protesta. El arte cubano de la revolución en la era digital, publicado por Ediciones Hurón Azul y firmado por Ernesto Menéndez-Conde y Luis Trápaga Brito. El libro reúne más de trescientas obras de gráfica contestataria surgidas en redes sociales ante la ausencia de un espacio público real y documenta un movimiento artístico censurado dentro del país. En diálogo crítico con El arte de la revolución (1971) y con la tradición del cartel cubano de los años sesenta, la obra funciona como archivo, denuncia y contrarrelato frente a la propaganda oficial.