Edu Soto: "Mi trabajo es hacer reír pero ya no se valora porque mucha gente se ofende”

"Si te ríes del vecino la cosa cambia, es decir, es muy complicado no meterte con nadie porque el humor es reírte de todo e incluso de uno mismo".

El actor y humorista advierte de que los cómicos lo tienen "muy difícil" porque “la piel está más fina"

El actor y humorista Edu Soto, uno de los rostros más populares de la escena televisiva española, ha reconocido que los actores dedicados al humor lo tienen "muy difícil" porque cada vez "la piel está más fina" a la hora de afrontar determinados temas sobre el escenario.

Edu Soto Moreno (Mataró, Barcelona, 1978) ha visto así el panorama actual en una entrevista con EFE en Ceuta, donde anoche presentó su espectáculo Más vale solo que ciento volando, que le mantiene en una amplia gira nacional.

"Lo peor es que la gente inconforme con lo que ha visto tiene muchas herramientas para demostrarte su disconformidad. Mi trabajo es hacer reír pero ya no se valora eso porque ahora mucha gente se ofende porque nombras algo que les molesta", ha dicho.

No obstante, ha matizado: "No les gusta si lo tienen muy cercano, pero si te ríes del vecino la cosa cambia, es decir, es muy complicado no meterte con nadie porque el humor es reírte de todo e incluso de uno mismo, ya que yo me pongo en ridículo delante del público de forma constante. Por ello, invito a la gente a que se rían de lo que sea".

Tras más de veinte años sobre los escenarios, desde que se subió por primera vez en el 2002, dice encontrarse en un momento "de calma porque con este monólogo y otro nuevo que acabo de estrenar el año pasado tengo cerrada una gira de un año completo".

El catalán cuenta que los actores tienen "una profesión muy cambiante y extraña porque le puede ir a todo el mundo mal y tú tener una racha súper buena, pero también puede ser al revés"

El actor cuenta que "con la fábrica particular que me he creado con mis dos espectáculos es lo que me da de comer, y eso te da mucha tranquilidad, aunque también salen proyectos como una película o un programa de televisión, es decir, tengo mi flotador y mi seguro de vida y eso me da mucha tranquilidad". El catalán también reconoce con humor que sus dos hijos pequeños "te hacen sentir que ya no estás solo en la aventura y no puedes ser un pirata".

Creador de personajes como El Neng de Castefa, Miguel Chiclé, El Notario, David Mecha o Javi Williams, el catalán cuenta que los actores tienen "una profesión muy cambiante y extraña porque le puede ir a todo el mundo mal y tú tener una racha súper buena, pero también puede ser al revés, en un momento de euforia social pero a ti no te llaman para ningún papel, es decir, es algo raro", ha puntualizado.

De su monólogo Más vale solo que ciento volando ha valorado que es "muy cambiante, por eso perdura en el tiempo, ya que tiene una base o unos mínimos que hacen que esté cubierto, pero es distinto en cada ciudad porque la gente te da una energía diferente y en este, que hago muy partícipe al público, de ahí que el espectáculo crece mucho dependiendo de la participación de los asistentes".

Edu Soto no renuncia a ningún proyecto, sobre todo si es el cine donde ha participado en películas como Mortadelo y Filemón, En temporada baja, Campamento Garra de Oso o Los Rodríguez y el más allá, pero ha afirmado que a veces renuncia "porque si me sale algo y tengo muchas actuaciones cerradas con mis monólogos no es compatible porque lo difícil de mi trabajo es compatibilizar los proyectos y a veces tienes que renunciar a algo que te encantaría hacer".