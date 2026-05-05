Fallece a los 96 años en Puerto Rico Cristóbal Díaz Ayala, “la biblia de la música cubana”

Cristóbal Díaz Ayala vivía exiliado desde 1960 en Puerto Rico, país al que llegó cuando la Revolución de Fidel Castro triunfó en la Isla

Escribió más de 40 libros y tenía un acervo de más de 150.000 piezas, entre discos, casetes y partituras

La Habana/Cristóbal Díaz Ayala, apelado “la biblia de la música cubana”, falleció este martes a los 96 años en San Juan, Puerto Rico, informó el medio especializado Zona Cero. Estudioso y coleccionista extraordinario, vivía exiliado en ese país desde 1960, cuando la Revolución de Fidel Castro triunfó en la Isla.

Nacido el 20 de junio de 1930 en el municipio de Cerro, en la capital cubana, Díaz Ayala, polifacético desde joven, ingresó en 1947 a la Universidad de La Habana para estudiar dos carreras a la vez, Derecho y Ciencias Sociales, de las cuales se graduó en 1953. Posteriormente estudió periodismo durante tres años.

Con esa formación a cuestas forjó su perfil como investigador de la música latinoamericana, aunque su inspiración llegó en sus años de estudiante. A los 18 años cayó en sus manos un libro en francés, Le hot jazz, “el primero que se escribió en serio sobre el jazz”, según una entrevista que le hicieron para El Nuevo Día de Puerto Rico.

En el texto “había resúmenes de la discografía. Mucho más tarde, me hice amigo de Richard Spottswood y lo ayudé con su bibliografía: Ethnic Music on Records: A Discography of Ethnic Recordings Produced in the United States, 1893-1942, y me interesé aún más. Las grabaciones le dan aceptación social a la música. El disco primero y luego la radio ayudaron a que la música popular cobrara importancia”, contó en ese entonces.

“El disco primero y luego la radio ayudaron a que la música popular cobrara importancia”

Tras llegar a Puerto Rico, produjo y fue locutor de Cubanacán –un programa de radio semanal en las estaciones WIPR, WEUC y WRTU–, que se convirtió en un éxito de audiencia, mientras dedicaba cada vez más tiempo a recopilar discos, casetes, partituras y otros materiales que lo llevaron a ser considerado el coleccionista de música cubana más importante a nivel mundial.

Su aporte llegó también desde la pluma. Escribió más de 40 libros entre los que se destacan Música cubana: del Areyto a la Nueva Trova, Cuando salí de La Habana: Cien años de música cubana por el mundo y la edición de La marcha de los jíbaros: Cien años de música puertorriqueña por el mundo.

En 2001, entregó su acervo a la Biblioteca Green de la Universidad de Florida. Díaz Ayala dio más de 150.000 piezas. Entre ellas, 45.000 LP, 16.000 discos de 78 revoluciones por minuto (rpm), 4.000 casetes, 3.000 CD, 2.500 discos de 45 rpm, 1.000 videos, 4.000 partituras, 5.000 libros y revistas, 5.000 fotografías y 40.000 tarjetas de archivos de RCA-Víctor. Su colección, valorada en 2 millones de dólares, la compartió para que “siga viva”.

“Yo soy una persona con mucha suerte, que decidió donar su colección en vida, porque, aunque me daba mucha satisfacción tenerla y disfrutarla, me preocupaba el qué pasaría con ella, a mi muerte... Y he tenido la satisfacción de ver que sigue viva, que satisface a muchas personas, que ayuda a músicos, escritores, compositores... todo eso, es infinitamente superior a lo que gozaba cuando la tenía...”, dijo en una entrevista para el diario El Universal de Colombia, en 2017.

“He tenido la satisfacción de ver que sigue viva, que satisface a muchas personas, que ayuda a músicos, escritores, compositores...”

A lo largo de su vida, Díaz Ayala compartió su conocimiento de más de tres siglos de música cubana en conferencias en universidades de EE UU, América Latina y Europa, además de intervenir en festivales sobre música. Asimismo, colaboró con el Grove Dictionary of Jazz y en el Diccionario hispanoamericano, así como con la revista RPM, del Instituto de Cultura de Puerto Rico.

Rosa Marquetti, reconocida experta en música popular cubana y afrocaribeña, lamentó la noticia y dijo que “la tristeza es demasiado grande”. A través de su perfil de Facebook, señaló que su “deuda personal con él será siempre eterna” y que la saldará “honrando su memoria y sus enseñanzas. Las instituciones culturales cubanas también están en deuda con él y son su inmenso legado. Quiero pensar que está cerca el día en que esa deuda sea saldada como merece”.

La especialista agregó que “nadie antes que él acometió y concluyó el titánico esfuerzo de documentar la música a través de su materialización sonora: el disco. Pienso que solo él habría podido hacerlo, pues una labor de tal magnitud involucra varias aristas de su personalidad y de su condición, que hacen singular tanto el esfuerzo, como sus resultados”.

“Se fue mi maestro, mi padre, mi hermano, mi amigo, mi tutor. Cristóbal se marchó caminando entre las voces de la música cubana que tanto quiso y defendió. Nos dejó su obra que nos ha servido en este trasegar de escribir sobre música, pero más valiosa fue la amistad y el cariño de tantos años”, manifestó también el investigador musical y escritor Sergio Santana, quien fue alumno de Díaz.