Fallece Henner Hofmann, el cinefotógrafo mexicano que retrató a Jon Bon Jovi entre vampiros

Ciudad de México/El director de fotografía mexicano Henner Hofmann falleció este viernes a los 75 años, informaron distintas instituciones del cine nacional que recordaron su trabajo como pionero en las colaboraciones entre Hollywood y México, así como cuando retrató al cantante Jon Bon Jovi en la película Vampiros: los muertos (2002).

Sin precisar el motivo de su muerte, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc) despidió “con tristeza” en su cuenta de X al artista que “dedicó su vida a consolidar un espacio para las nuevas generaciones de cineastas” al dirigir el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) del país.

“Su excelencia fue reconocida internacionalmente, siendo una de las pocas figuras en recibir la distinción a la Excelencia Académica por parte de la American Society of Cinematographers”, expresó la Amacc.

También recordó que el cinefotógrafo de actores como Wesley Snipes, en Gallowwalkers (2012), fue el primer mexicano en obtener el premio Coral a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de La Habana.

El ganador del Ariel por su trabajo en La leyenda de la máscara (1991), también fue recordado en redes sociales por haber fotografiado a Jon Bon Jovi en la secuela de Vampiros (1998) del cineasta John Carpenter.

Esta producción además fue rodada en México con un elenco conformado por el actor Diego Luna, la española Arly Jover, el chileno Cristián de la Fuente, entre otros.

Entre las reacciones destacó la del CCC, el cual resaltó el “enorme legado” de Hofmann, que, apuntó, “vive en las películas, pero sobre todo en las personas”.

El fotógrafo también participó en la dirección de Zapatos viejos (1992), el video musical de la cantante Gloria Trevi, así como la comedia Cándido de día, Pérez de noche del director y productor Jorge Ortiz de Pinedo.

El legado de Hofmann será recordado por el acompañamiento a jóvenes cineastas, la colaboración internacional de la industria y los lazos que entabló con diversos directores mexicanos, entre ellos Jaime Humberto Hermosillo, Matilde Landeta y Carlos Enrique Taboada.