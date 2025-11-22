El Festival de Gijón premia al cineasta David Beltrán i Marí por 'Al oeste, en Zapata'

El director David Beltrán i Marí, el martes en el Festival de Cine de Gijón, donde presentó su primera película.

El filme cubano documenta la forma de vida de un matrimonio con un hijo con discapacidad intelectual que sobrevive cazando caimanes durante la pandemia de covid

Gijón (España)/La película cubana Al oeste, en Zapata, del director David Beltrán i Marí, ganó este sábado el premio de mejor largometraje de la 63ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (España).

También fueron reconocidos los argentinos Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky por Los bobos, considerado el mejor largometraje de la competición FICX Premiere, sección que acoge el estreno en España de las películas de cineastas de prestigio y trayectoria consolidada.

El filme de Beltrán, ópera prima del director, documenta la forma de vida de un matrimonio con un hijo con discapacidad intelectual que sobrevive cazando caimanes y recolectando carbón en las ciénagas de Zapata (Cuba), una reserva protegida de la zona de Matanzas, durante la pandemia de covid.

La cinta también obtuvo una mención especial del jurado de la sección de cine español.

Los bobos es una película de suspense y crítica social sobre una banda criminal organizada, tercera película de la pareja de cineastas argentinos premiados en Gijón.

El español Ángel Santos fue galardonado como mejor director por Así chegou a noite, sobre el aislamiento de un escultor en una apartada zona rural de la costa gallega (noroeste español), que recibe la inesperada visita de una antigua amante.

El jurado otorgó los premios de mejor actriz a la rumana Eszter Tompa por su papel en Kontinental 25, y mejor actor al británico Ben Wishaw por su interpretación en Peter Hujar's Day.