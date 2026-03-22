‘Solo con el fuego’, una novela sin concesiones

El autor cubano Luis Marcelino Gómez entrega un relato exigente, atravesado por la historia, el destierro y la tradición literaria

La Habana/Hay libros que no se dejan resumir fácilmente. Solo con el fuego, del escritor cubano Luis Marcelino Gómez, es uno de ellos. Publicada por Betania en 2024, la novela ha sido leída por la crítica como una obra barroca, erudita e inclasificable, más interesada en ensanchar las posibilidades de la literatura que en ceñirse a las convenciones del género.

Nacido en Holguín, Gómez es escritor, psiquiatra y doctor en letras hispánicas. En 1985 recibió el Premio Nacional de Cuento en La Habana y en 2007 fue finalista del Premio de Cuento Juan Rulfo en París. Entre 1980 y 1982 fue médico civil en Angola, y más tarde se desempeñó como profesor de Español, Portugués y Escritura Creativa en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ha publicado varios libros de poesía y tres colecciones de relatos.

“Inclasificable y magnífica”

La novela parte de Florentino Cascajo, un médico que abandona su país y su profesión para dedicarse a escribir tras una ruptura amorosa. A partir de ahí, el relato se abre a viajes físicos e intelectuales por América y Europa, y a una trama fragmentaria donde conviven personajes históricos y literarios como Cervantes, Sor Juana, José Martí, Alejo Carpentier, Lezama Lima, Borges y Reinaldo Arenas.

Manuel C. Díaz, en El Nuevo Herald, la definió como “inclasificable y magnífica”, y destacó en ella “un enorme collage histórico y artístico”, sostenido por una prosa “desmesurada, pero rítmica”. Jacobo Machover, por su parte, la describió como “una experiencia única, a veces ardua, siempre estimulante” y la inscribió en una “larga tradición barroca insular”.

Compartimos con los lectores de 14ymedio el PDF de Solo con el fuego, una novela exigente y singular para quienes entienden la literatura no solo como relato, sino también como exploración verbal, memoria y riesgo estético.