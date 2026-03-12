La Fundación Sgae rinde homenaje en Madrid a la compositora cubana Marta Valdés

Estos eventos se realizaron en el marco del ciclo “Es letra y se canta” en el que participaron artistas como Martirio, Liuba María Hevia, Idania Valdés, entre otros

Madrid/El pasado 10 y 11 de marzo, la Sala Berlanga de la Fundación Sgae, en Madrid, realizó un homenaje a la compositora cubana Marta Valdés (La Habana, 1934-2024), figura esencial de la canción cubana del siglo XX y del movimiento musical conocido como filin durante los años 50. Durante esas dos noches, la sala se llenó de un público mayoritariamente español pero con fuerte presencia cubana.

“Marta Valdés es un ícono, parte de la cultura cubana y universal, y ahí tiene que estar, como tienen que estar los grandes, hayan vivido donde hayan querido vivir, porque esa es la libertad en la que creemos”, comentó a '14ymedio' Mayda Bustamante, coordinadora cultural del homenaje y gestora cultural afincada en Madrid desde los años noventa.

“Hay que apostar por nuestra cultura, que es nuestra y de todos los cubanos. Eso también es Patria”, añadió Bustamante, quien ha desarrollado diversos proyectos editoriales y de producción cultural centrados en el patrimonio artístico cubano.

Estos eventos se realizaron en el marco del ciclo “Es letra y se canta”, programa que combina conciertos, presentaciones de libros y un material audiovisual,el evento reúne a artistas como la española Martirio, el músico Raúl Rodríguez, la cantautora cubana Liuba María Hevia y las cantantes cubanas Ivette Cepeda e Idania Valdés. Además, se hizo la presentación del volumen “Es letra y se canta”, de la investigadora Rita Abreu, dedicado a la obra de la autora.

Entre los asistentes se encontraban familiares de Marta Valdés, quienes expresaron su agradecimiento por el homenaje y prefirieron no ofrecer declaraciones debido a la emoción del momento.

Marta Valdés es una de las compositoras cubanas más importantes, no solo por la riqueza armónica, musical y conceptual de su obra, sino también por su atemporalidad. / 14ymedio

También asistieron varios artistas cubanos residentes en Madrid, entre ellos el realizador audiovisual Joseph Ros, el humorista Jorge Díaz, el cantante y presentador de televisión Leo Garrido —esposo de Idania Valdés—, la musicóloga Rosa Marquetti y el legendario percusionista Amadito Valdés, padre de la cantante. Reconocido mundialmente por haber sido el timbalero del proyecto Buena Vista Social Club, Valdés, conocido como “Las Baquetas de Oro”, es considerado uno de los grandes exponentes del timbal y de la percusión afrocubana contemporánea.

“Marta Valdés es una de las compositoras cubanas más importantes, no solo por la riqueza armónica, musical y conceptual de su obra, sino también por su atemporalidad y su capacidad de trascender todo tipo de fronteras… es una especie de Marta Valdés flotando por encima de la isla, el archipiélago y la diáspora”, comentó Rosa Marquetti a este diario. A lo que Amadito Valdés agregó: “El homenaje a Marta es muy merecido por ser ella un ícono de la composición nuestra”.

Al preguntarle por el Buena Vista Social Club: “El Buena Vista hoy ya no funciona, los que lo tienen son los protagónicos que tienen sus grupos y hacen cosas, pero en sí el proyecto Buena Vista Social Club no existe, eso ya no existe”. Sobre su CD Bajando Gervasio comentó que “El disco mío personal salió en el 2001 y estuvo nominado al Grammy”.

En un primer acto, el público disfrutó de un concierto marcado por el virtuosismo y la elegancia.

Durante aproximadamente una hora, Idania Valdés, acompañada por la pianista cubana Joanna González, interpretó canciones de Marta Valdés, César Portillo de la Luz, Pablo Milanés y Ela O'Farrill, entre otras figuras imprescindibles de la música popular cubana y del filin.

Idania Valdés conmovió al público con interpretaciones cargadas de emoción y sobriedad. Su voz transita con naturalidad desde la dulzura hasta notas más altas y desgarradoras. El repertorio permitió recorrer diferentes atmósferas musicales, desde el jazz hasta el bolero.

Al finalizar su concierto, el público pidió otra canción y la cantante volvió al escenario para interpretar “Amor”, de Pablo Milanés.

Valdés comentó que este sería su primer concierto en Madrid, ciudad en la que reside desde hace aproximadamente diez meses. Anteriormente había visitado España como integrante del proyecto Buena Vista Social Club.

“En mis conciertos siempre hay al menos dos canciones de Marta Valdés. Estoy muy agradecida con Madrid por abrirme las puertas. El motor que me impulsó a venir para acá es el crecimiento de mi carrera”, comentó Valdés.

Leo Garrido comentó: “He venido muchas veces a Madrid durante mi paso por La Charanga Habanera y Clímax, aunque ahora haré una estancia larga junto a mi esposa Idania Valdés, espero que pronto pueda anunciarles nuevos proyectos de mi carrera”.

En un segundo acto subió al escenario Ivette Cepeda, acompañada del guitarrista José Luis Beltrán, también su esposo. Con la fuerza del bolero y una voz potente y a la vez melódica, Cepeda interpretó principalmente canciones de Marta Valdés. Durante el concierto expresó sentirse comprometida con la preservación de la obra de la compositora.

Según contó al público, la primera vez que escuchó las canciones de Marta Valdés fue gracias a un amigo que le regaló un cassette con interpretaciones de la autora. “Tienes que escuchar esto”, le dijo. Por aquel entonces Ivette cantaba en la parrillada de un hotel y confesó que al escuchar aquellas canciones sintió que su vida se detenía.

Para muchos cubanos presentes en la sala, escuchar a Ivette Cepeda fue como volver por un momento a las noches habaneras que ya no existen.

Durante el concierto se le vio visiblemente conmovida al hablar de Cuba. Aunque Cepeda continúa residiendo en la isla, transmitía una añoranza muy similar a la que sienten quienes han emigrado.

El público le pidió otra canción y fue entonces cuando interpretó “País”, una canción de Adiané Perera y basada en un poema de la argentina María Laura Riba.

Antes de comenzar, hizo una pausa para enviar un mensaje que provocó lágrimas entre varios cubanos del público.

“Cuba querida, estamos pasando un momento muy malo. Seamos buenos. Nunca te canses de hacer el bien. Esta es mi posición: nunca me cansaré de amar y de hacer el bien. ¿Cuál es tu país? El país es el lugar donde te levantas cada día”.

Profundamente emocionada, detuvo brevemente el canto y añadió:

“El peso de la tierra se lleva en el corazón”.

En un momento del concierto bajó del escenario y, mientras cantaba, recorrió parte de la sala estrechando las manos del público.