Los matanceros lograron rescatar este año la fiesta de la Colla

Matanzas/El pasado 14 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Matanzas la fiesta de la Colla, una celebración de origen catalán que pudo celebrarse este año gracias a una iniciativa ciudadana, sin ningún apoyo gubernamental. La tradicional fiesta, casi tan matancera como catalana, consta de una peregrinación desde el parque de la Libertad hasta la ermita de Monserrate.

Entre los participantes se encontraba María Ester, vecina de la calle San Gabriel. “Yo casi todos los años participo. Todavía, con mis 68 años, puedo subir hasta Monserrate, pero sé que va a llegar un día en que el cuerpo me diga basta”, comentó a 14ymedio mientras avanzaba con dificultad. “Por ahora, aunque no tengo mucho de catalana, voy y disfruto de la fiesta. Es algo que me saca de la rutina del día a día”, añadió risueña mientras se perdía entre la multitud.

La celebración es una oda a la herencia catalana de la ciudad y es la única fiesta de su tipo en Hispanoamérica. / 14ymedio

La fiesta de la Colla es símbolo identitario de la hispanidad en Matanzas, la celebración es una oda a la herencia catalana de la ciudad y es la única fiesta de su tipo en Hispanoamérica.

Durante la peregrinación, Lionel Orozco, conservador de la ciudad, explicó a 14ymedio que el término colla significa grupo o pandilla en catalán. “El pueblo de Matanzas es la colla, simbólicamente, y la tradición consiste en ir del parque de la Libertad a la ermita y regresar para realizar el ritual del pan en salsa y el vino en el antiguo Casino Español, hoy Biblioteca Provincial”.

Orozco también se refirió a las dificultades actuales para sostener la celebración. “Con la situación del país es difícil mantener esta tradición, sobre todo porque su base es el pan, y todos sabemos que ahora mismo es un lujo. Sin embargo, la Asociación Catalana ha sacado fuerzas y nos ha regalado otro año más con esta tradición. Sin ella, Matanzas no sería Matanzas”, afirmó.

"Nunca se sabe qué pasará el próximo año ni si volveremos a encontrarnos en peregrinaje”. / 14ymedio

La fiesta fue rescatada en 1981 y desde entonces se ha mantenido como parte de la Semana de la Cultura Matancera, aunque su continuidad ha estado siempre en riesgo. Gonzalo, miembro de la Asociación Catalana y uno de los responsables de la organización, explicó algunos de los obstáculos que han enfrentado. “La pandemia puso en suspenso la fiesta durante dos años. También el estado de la ermita nos limitó hasta su reparación en 2009 y 2019, ya que se trata de una estructura inaugurada en 1875 y que estuvo casi abandonada por muchos años”, expresó.

“Dependemos de Gastronomía y de sus ofertas para el disfrute de la familia, y también de Cultura y del trabajo artístico de las nuevas generaciones que mantienen viva la hispanidad. Nunca se sabe qué pasará el próximo año ni si volveremos a encontrarnos en peregrinaje”, añadió. “Por eso es importante legar esta tradición a los más jóvenes y mantener viva la romería y las raíces hispánicas que nos identifican”.

De momento, entre bailes tradicionales españoles, pan y vino, la colla asciende y desciende las calles de la ciudad y las llena de colores. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si esta será la última peregrinación debido a la falta de apoyo estatal o a cuestiones sanitarias, circunstancias que afectan directamente las raíces, tradiciones e identidad del pueblo matancero.