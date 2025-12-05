La mayor feria de arte empieza en Miami con destacada presencia latina y temas migratorios

Los organizadores escogieron a Miami Beach en 2002 por ser un "punto de nexo geográfico y cultural entre el norte y el sur y Centroamérica".

Miami/Art Basel, la mayor feria internacional de arte moderno y contemporáneo, comienza este viernes su edición anual de Miami Beach, donde el 10% de las 283 galerías participantes de 43 países tienen su principal espacio en Latinoamérica, y son temas destacados la migración, la diáspora y los indígenas.

El evento, del 5 al 7 de diciembre, está "marcado por un diálogo entre Norteamérica y Sudamérica", con un despliegue "profundamente influenciado por Latinoamérica, desde artistas, galerías y museos, que vienen y realmente invierten su tiempo, hasta coleccionistas", expone a EFE Bridget Finn, directora de Art Basel Miami Beach.

"Mucho trabajo este año habla de migración, innovación, y polinización intercultural. Las conversaciones también se entrelazan con Europa, Asia, África y Medio Oriente. Lo destacado este año son las prácticas latinas, indígenas y de diásporas que también revisan el modernismo mediante un lente transhemisférico", señala Finn.

Art Basel es el evento estrella de Miami Art Week (Semana del Arte de Miami), que comenzó el lunes con 20 ferias artísticas y más de 1.200 galerías participantes, por ser una "intersección entre la cultura y el mercado", es decir, una plataforma donde convergen artistas y compradores de creaciones contemporáneas.

Casi dos de cada tres exponentes de Art Basel este año tienen su principal espacio en América, incluyendo 30 cuya presencia principal está en México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Perú o Paraguay.

El evento original nació en la ciudad Suiza de Basel en 1970, pero Finn recuerda que, para la versión americana del evento, los organizadores escogieron a Miami Beach en 2002 por ser un "punto de nexo geográfico y cultural entre el norte y el sur y Centroamérica".

"Y es muy importante que la muestra refleje eso tanto en la conformación de las galerías como el público. Pero todas esas cosas hacen que Art Basel Miami Beach sea la mayor y más fuerte muestra o feria de arte en el mercado más fuerte del mundo. Ocupa un lugar único en el calendario global del arte", detalla la directora.

Como muestra de la relevancia latinoamericana, Finn cita que entre lo más esperado del evento están la artista mexicana Renata Petersen, quien presentará cerámica e instalaciones con otros objetos, y el debut en Miami de la galería cubana El Apartamento, con presencia en La Habana y Madrid.

También sobresale la fotógrafa haitiana Widline Cadet, cuyo "trabajo realmente se inspira de la historia de migración de su familia de Haití a Estados Unidos".

"Pienso que, en esta época, en este momento, especialmente en Estados Unidos, va a ser una presentación muy poderosa de su trabajo", apunta.

La feria ocurre mientras los adinerados están invirtiendo en obras, pues en 2025 las personas con un alto patrimonio neto, con activos líquidos de al menos un millón de dólares, destinaron 20% de su riqueza al arte, por encima del 15% de 2024, según el último reporte de Art Basel y el banco suizo UBS.

Finn considera que no hay «ninguna otra feria en Estados Unidos que reúna a una mezcla tan amplia de coleccionistas», al mencionar a Jorge y Darlene Pérez, Don y Mera Rubell, y Carlos y Rosa de la Cruz.

"La fuerza de la base de coleccionistas de Miami fue parte de esa atracción inicial hacia Miami Beach, y sigue siendo una fortaleza única de la muestra. Muchos de los coleccionistas de Miami son muy conocidos desde hace tiempo por ser aventureros y globalmente enganchados en sus hábitos de colección", describe.