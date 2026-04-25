Mercedes Benz por un dólar

En Montevideo, a finales de la década de los ochenta, circulaba una de esas historias.

“Nadie sabe con certeza dónde termina la verdad y dónde empieza la invención”

Berlín/ Todas las ciudades guardan historias que no figuran en los mapas. Relatos que sobreviven al paso del tiempo, repetidos en voz baja, con pequeñas variaciones, como si cada quien aportara un detalle nuevo o borrara otro. Nadie sabe con certeza dónde termina la verdad y dónde empieza la invención. Pero eso nunca ha sido lo importante.

En Montevideo, a finales de la década de los ochenta, circulaba una de esas historias.

Los domingos tenían un ritual propio. El sonido del diario al caer contra la puerta, el olor a tinta fresca, el café recién hecho. Y entre todas las secciones, había una que muchos leían casi por costumbre, a veces por necesidad, y otras simplemente por curiosidad: el Gallito Luis, el apartado de clasificados del diario El País.

Allí se ofrecía de todo.

Desde trabajos improbables hasta objetos olvidados, desde servicios extraños hasta anuncios que parecían escritos más por impulso que por lógica. Era, en cierta forma, un retrato íntimo de la ciudad. Gente buscando, vendiendo, intercambiando, intentando resolver algo.

Aquella mañana, Isabel hojeaba el suplemento sin demasiada atención. Pasaba páginas con rapidez, deteniéndose apenas en algún anuncio curioso, hasta que uno, pequeño y casi perdido entre los demás, la hizo frenar.

Vendo Mercedes Benz 500 SEL de 1983, en perfecto estado, pocos kilómetros, a 1 dólar.

No era el coche lo que llamó su atención. Ni siquiera sabía qué era un 500 SEL. Pero sabía que algo en ese precio, asociado a esa marca, era imposible.

Volvió a leerlo. Más despacio esta vez, como si el sentido pudiera cambiar al repetirlo.

Un dólar.

Ni siquiera parecía un error tipográfico común. No faltaban ceros. No había signos extraños. Era simplemente… uno.

El anuncio no destacaba. No estaba en negrita ni ocupaba más espacio que los demás. Y sin embargo, tenía algo inquietante. Algo que no encajaba.

Isabel levantó la vista del papel, todavía con el ceño ligeramente fruncido, como si intentara resolver un acertijo silencioso.

—Alberto… —dijo, sin apartar los ojos del anuncio—. ¿Viste esto?

—¿Qué cosa?

—El anuncio del Mercedes.

—Sí, lo vi. Pero ese coche no vale un dólar —dijo Alberto, intentando que su tono sonara razonable—. Seguro que hay un error.

La mujer lo miró con tranquilidad.

—Voy a llamar al número que figura en el anuncio.

—¿Para qué? Es un error, seguro. Nadie vendería un Mercedes Benz a un dólar. Aunque esté chocado, sus partes valen mucho más.

—El coche no está chocado, dice que está en perfecto estado —respondió Isabel, mientras comenzaba a teclear el número en su teléfono inalámbrico.

El marido movía la cabeza con incredulidad. Cuando se le pone algo en la cabeza…

"Solo pensaba en pasar un domingo tranquilo"

—Buenos días, señora.

—Buenos días — contestó una voz de mujer al otro lado del teléfono.

—Vi el anuncio en el Gallito Luis y me preguntaba si todavía tiene el coche a la venta.

Alberto no pudo evitar bajar el diario para intentar escuchar la conversación.

—La verdad es que nadie había llamado hasta ahora. Pensé que no había salido el anuncio.

—Sí que ha salido, señora, quédese tranquila.

—¿Está usted interesada?

El marido giró la cabeza. Aquellos teléfonos tenían un volumen intrínseco que dejaba poco a la imaginación.

—Sí, la verdad es que sí. Podríamos ir a verlo. Mi esposo me acompañará.

El marido hizo un gesto con el dedo, señalándose a sí mismo, como diciendo: —¿Yo? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?

Él, que solo pensaba en pasar un domingo tranquilo.

—Sí, claro —contestó la mujer—, pero tiene que ser hoy.

—Por supuesto. ¿Le queda bien ahora?

—Me parece perfecto.

—Dígame su dirección y salimos para allá.

El marido estaba incrédulo con el viaje espontáneo.

—Gracias, ya he tomado nota. Vivimos a casi una hora de ahí, ¿no le importa?

—No hay problema, los espero. Traigan sus documentos de identidad —y cortó.

"Llevá el dólar de la suerte que tenés en la billetera. Hoy por fin te va a dar suerte"

Isabel inspiró profundo. Tenía el presentimiento de que estaba a punto de comprar un Mercedes Benz. No le importaba su aspecto. Era un Mercedes. Y por un dólar.

El marido siguió leyendo el diario, moviendo la cabeza, todavía incrédulo.

—Dale, ¿qué hacés? Vestite que nos vamos.

—¿Vas a comprar un Mercedes?

—Sí, vamos a verlo. Tenemos que ir para allá. Agarrá tu cédula de identidad, que la señora me pidió que lleváramos documentos.

—¿Y el dinero?

—Llevá el dólar de la suerte que tenés en la billetera. Hoy por fin te va a dar suerte.

El marido, totalmente incrédulo, pensó que al menos sería un paseo de domingo… y salieron hacia Carrasco, el barrio de Montevideo donde vivía la señora del anuncio.

"No se había imaginado que se trataba de esa belleza"

Una hora más tarde.

—Ahí está la casa. Vaya casa.

—Estamos perdiendo el tiempo. Es imposible que cueste un dólar.

Una señora salió a recibirlos.

—Buenos días.

—Buenos días, señora. Hablamos por teléfono. Me llamo Isabel, y este es mi marido Alberto.

—Un gusto conocerlos. Pasen —e hizo un gesto con la mano para que entraran en el jardín del frente.

—Entonces, ¿tiene un Mercedes Benz a la venta?

—Sí, lo tengo aquí en el garaje. Vengan conmigo.

Alberto e Isabel se miraron y caminaron detrás de la señora. Tardó en abrir el portón. Ahí estaba el coche, cubierto por una lona oscura y pesada.

—¿Me ayuda? —dijo, mirando a Alberto.

—Sí, claro. Disculpe…

Al retirar la lona, ahí estaba: el deslumbrante Mercedes Benz 500 SEL del 83.

Alberto no pudo evitar exclamar:

—¡Increíble! Es un coche impresionante.

Isabel sonreía de felicidad. No se había imaginado que se trataba de esa belleza.

La mujer pasó la mano por el capó con un gesto lento, casi involuntario.

—Era el coche preferido de mi marido. Lo cuidaba como si fuera un hijo más.

Alberto la miró.

—¿Era?

—Falleció hace dos semanas —dijo ella, con una serenidad que parecía ensayada de tanto repetirla—. Un infarto. Fue muy rápido.

Isabel sintió que el garaje se encogía un poco.

—Lo siento mucho, señora.

La mujer asintió brevemente, como quien acepta una condolencia que ya ha escuchado demasiadas veces.

—Gracias. Fueron treinta y cuatro años de matrimonio.

Se hizo un silencio breve. Luego la mujer se recompuso y los miró con una sonrisa cortés.

—Entonces, ¿les interesa el coche?

—Claro que sí —dijo Isabel.

—Pero este coche no vale un dólar —dijo Alberto, mirando a la mujer con una mezcla de desconcierto y cautela—. Tiene que haber un error.

La mujer negó suavemente con la cabeza.

—No hay ningún error. Para mí, eso es lo que vale. Un dólar.

Alberto soltó una pequeña risa incómoda.

—Señora… yo se lo compraría encantado, pero siento que la estaría estafando.

Ella lo sostuvo con la mirada, firme.

—No me está estafando. Yo he decidido ese precio. Y además… es importante que la venta sea hoy. Mañana será tarde.

Isabel, que hasta ese momento había permanecido observando, dio un paso al frente.

—¿Por qué mañana sería tarde?

La mujer dudó apenas un instante.

—Es un asunto entre mi marido y yo. Solo diré que si esperamos a mañana… todo sería distinto.

Ese misterio terminó de atrapar a Isabel.

—¿Puede explicarnos?

—Sí —respondió—. Pero antes tienen que comprar el coche.

—¿Por un dólar? —preguntó Alberto, incrédulo.

—Por un dólar.

"Todo parecía correcto. Demasiado correcto"

Sin añadir nada más, la mujer abrió la puerta del coche y sacó una carpeta que estaba sobre el asiento.

—Aquí tienen —dijo, extendiéndola—. Es un documento preparado por mi escribano. Están todos los datos del vehículo. Solo falta el nombre del comprador.

Isabel tomó la carpeta y comenzó a leer con atención. Era un borrador típico de compraventa: identificación del vehículo, condiciones, forma de pago… todo en regla.

—Pero esto no es un documento definitivo —dijo.

—No, todavía no —respondió la mujer—. Ustedes rellenan sus datos, firman, y luego iremos al escribano. Es amigo de la familia. Hoy mismo puede hacer la escritura final.

Alberto frunció el ceño.

—¿Y no tendremos ningún problema?

—Ninguno —dijo ella con total seguridad—. La venta será completamente legal.

Isabel volvió a mirar el documento. La línea del comprador estaba en blanco.

Miró a Alberto. Él dudó un segundo… y finalmente asintió.

Isabel escribió su nombre y número de documento. Luego Alberto hizo lo mismo. Ambos firmaron.

Alberto sacó el dólar del bolsillo y se lo tendió a la mujer.

Ella negó con la cabeza.

—No. A mí no tienen que pagarme. El pago se lo harán al escribano.

Hizo una breve pausa.

—Si les parece bien, recojo mis cosas, lo llamo y vamos ahora mismo. Vive muy cerca.

—Sí… claro —respondió Isabel.

La pareja se miró, todavía incrédula. Todo parecía correcto. Demasiado correcto.

Pero la duda seguía ahí.

"Podría pelearlo. Pero decidí respetar su última voluntad"

Isabel no pudo contenerse.

—Disculpe… ahora que ya hemos firmado el documento… ¿puede decirnos por qué lo vende a ese precio?

La mujer la miró en silencio durante unos segundos. Luego habló.

—Claro.

Respiró hondo.

—Mi esposo tenía una amante.

El aire pareció detenerse.

—Lo supimos el jueves… durante la lectura del testamento.

Alberto parpadeó, sorprendido.

—¿Testamento?

—Sí. A mí me dejó esta casa… y otra más pequeña en Piriápolis. A mis hijos, dinero y otras propiedades.

Hizo una pausa, apenas perceptible.

—El coche, en cambio, se lo dejó a ella.

Isabel frunció el ceño.

—Entonces… ¿no debería ser de ella?

La mujer esbozó una leve sonrisa amarga.

—En realidad, sí. Pero mi marido —añadió—, que no era precisamente brillante… dejó escrito que yo debía vender el coche y entregarle el dinero a ella.

Alberto e Isabel intercambiaron una mirada.

—Podría impugnarlo —continuó la mujer—. Podría pelearlo. Pero decidí respetar su última voluntad.

Los miró fijamente.

—Y un dólar… es exactamente lo que ella va a recibir.

El silencio se hizo largo.

Nadie dijo nada.

La mujer cerró la carpeta con suavidad.

—Vamos —dijo—. El escribano nos está esperando.