Patricio Revé entra en la élite del ballet mundial desde Londres

La Habana/El bailarín cubano Patricio Revé anunció este miércoles que se incorporará como primer bailarín del Royal Ballet de Londres en la temporada 2026-2027, una designación que calificó como “un sueño hecho realidad” y que marca uno de los hitos más importantes de su carrera profesional. La noticia fue confirmada por el propio artista a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje de agradecimiento y balance personal tras conocerse el nombramiento.

“Hoy es un día muy especial para mí. Se ha anunciado que me uniré al Royal Ballet como primer bailarín para la temporada 2026-2027, y realmente siento que es un sueño hecho realidad”, escribió Revé, en un texto que rápidamente fue replicado por instituciones culturales, colegas y seguidores dentro y fuera de Cuba. El ascenso lo coloca entre la élite del ballet internacional y consolida una trayectoria que, en los últimos años, ha estado marcada por una intensa proyección fuera de la Isla.

En su mensaje, el bailarín dedicó palabras explícitas de gratitud a la dirección artística de la compañía británica, en particular al director del Royal Ballet. “Antes que nada, quiero agradecer a Kevin O’Hare por esta increíble oportunidad, por cuidarme tanto y por hacer de este momento algo tan especial. Estoy profundamente agradecido”, señaló. El reconocimiento público subraya el respaldo institucional recibido por Revé desde su incorporación como artista invitado, un paso previo que resultó determinante para su promoción.

El nombramiento también llevó al bailarín a hacer una pausa reflexiva sobre el camino recorrido. “Días como este me recuerdan lo importante que es detenerme, reflexionar y agradecer a las personas que han hecho posible este camino”, escribió. En ese repaso, Revé destacó el papel de su entorno más cercano, así como de los maestros que influyeron decisivamente en su formación artística y humana.

“Crecí admirando a esta compañía, a sus bailarines, su repertorio y soñando con algún día bailar estos papeles”

Entre los agradecimientos más personales, mencionó a su profesor Ismel, a quien reconoció por su “incansable trabajo” y por haberlo acompañado incluso en momentos de incertidumbre. También aludió a Mary Li, a quien describió como un apoyo clave en etapas difíciles de su carrera. “Ha sido mi salvación incontables veces”, afirmó en el texto, dejando entrever la dimensión emocional que suele quedar fuera del relato público del éxito profesional.

Especial relevancia tuvo la mención a Li Cunxin, figura de referencia en el mundo del ballet y a quien Revé definió como un ídolo personal. “Ha sido mi ídolo como bailarín y me ha tratado como a un hijo desde el primer día”, escribió. El vínculo con Cunxin, según el propio artista, trascendió la relación profesional y se convirtió en un pilar de apoyo durante su desarrollo fuera de Cuba. A ellos sumó un agradecimiento colectivo a otros profesores que “me han guiado, desafiado y apoyado a lo largo del camino”, reconociendo que su carrera es el resultado de un esfuerzo compartido.

Revé recordó también que su relación con el Royal Ballet no es reciente ni circunstancial. Desde sus años de formación, la compañía londinense fue un referente artístico. “Crecí admirando a esta compañía, a sus bailarines, su repertorio y soñando con algún día bailar estos papeles”, confesó. En ese sentido, el anuncio no solo representa un ascenso profesional, sino la materialización de una aspiración cultivada desde la infancia.

El bailarín subrayó que su llegada a la compañía, el año pasado, estuvo marcada por una acogida cálida y una rápida integración al colectivo artístico. “Es realmente inspirador trabajar junto a un grupo de artistas tan extraordinario, y estoy deseando estar en el escenario con todos ustedes”, añadió, proyectando ya la expectativa por los nuevos retos que asumirá como primer bailarín.

Mensajes de felicitación y apoyo inundaron sus redes sociales tras el anuncio, un gesto que Revé no pasó por alto. “Gracias a todos los que me han enviado un mensaje. No tengo palabras para expresar lo que significa su cariño y apoyo”, concluyó. Para el bailarín, ese respaldo confirma que el reconocimiento no es solo individual, sino compartido con una comunidad que ha seguido de cerca su evolución artística.