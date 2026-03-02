Renacer en las tablas con 'Shirley Valentine'

Shirley Smith revoluciona su vida a partir de una invitación. Un viaje a Grecia que le “mueve el piso”. Analiza su vida, la relación con sus allegados.

La Habana/Desde el pasado 20 de febrero el teatro El Sótano abre sus puertas cada sábado y domingo a las 5:00 pm para que el público capitalino disfrute del unipersonal Mi querida Shirley, adaptación de la reconocida obra del dramaturgo inglés Willy Russell, Shirley Valentine. Fue estrenada en 1986 en Liverpool, y premiada con el Laurence Oliver a la mejor comedia, al Theatre World y merecedora de un Tony por la actuación de su protagonista, Pauline Collins. Además, ha sido adaptada en diversas ocasiones al cine. Esta vez, llega a las tablas bajo la dirección de Josep M. Coll y con la actuación de Yessie Guridi.

Reflexionar riendo y llorando, una manera inteligente de sacudirnos el pensamiento. Shirley es una mujer atemporal, una mujer que sueña, aunque esos sueños estén contradictoriamente dormidos. La costumbre, el miedo, el tiempo, encierran a muchas mujeres en un círculo que parece cómodo pero que va lacerando anhelos y aspiraciones. La obra va de renacer, romper con lo que nos ata, salvarnos, no de la sociedad, no de un matrimonio monótono o responsabilidades parentales, sino de nosotros mismos, de lo que creemos correcto y que nos conduce a la conformidad y, por consiguiente, a la infelicidad.

Shirley Smith revoluciona su vida a partir de una invitación. Un viaje a Grecia que le “mueve el piso”. Analiza su vida, la relación con sus allegados. Comienza una búsqueda y el rescate de su yo interno dentro de una Shirley perdida entre los electrodomésticos y sus tareas del hogar, hasta desempolvar a Shirley Valentine (nombre de soltera). El personaje interactúa con el público, se pasea por el teatro, involucra al espectador. Habla de soledad, de sexo, de una vida parecida a la de muchos de los presentes; no se define feminista, pero cuestiona la igualdad de género.

“Shirley me encantó. Es una obra divertida y sincera. Dice en voz alta lo que muchas mujeres no nos atrevemos” / 14ymedio

“Shirley me encantó. Es una obra divertida y sincera. Dice en voz alta lo que muchas mujeres no nos atrevemos”, cuenta Teresa al salir luego de las dos horas de función. “Yo me vi, vi a mi mamá, a mi abuela. Me reí y lloré. Me emocioné. Disfruté cada minuto, aunque ansiosa, pensando ‘si se va la corriente me quedo sin el final’, pero quiso la UNE esta vez que así no fuera”. Teresa, al igual que la mayoría de los presentes, estaba desde las 3:00 pm, horario en el que comienza la venta de entradas. “No sin dificultades para llegar, por lo malo y caro del transporte, pero valió totalmente la pena”.

“Me gustó además la actuación. Sé que la actriz ha retomado su carrera y lo ha hecho en el momento justo. Ella y el personaje me han reafirmado que se puede renacer a los 40 años, y creo que ese es el mayor logro de la puesta. Te hace reflexionar, encontrarte, te remueve, y ese es el objetivo del arte”, dice visiblemente emocionada Teresa, quien no era la excepción en aquella tarde de sábado.

Un viaje, una decisión, un monólogo sincero, porque cuando hablamos con nosotros mismos decimos eso que no le decimos a los demás. Shirley, con desenfado, le cuenta a la pared, a una roca, al espectador, sus sentimientos.

En esta época de profunda crisis, donde los espacios culturales cada vez se reducen más y las opciones para disfrutar del buen arte están al alcance de pocos y en espacios reducidos, Mi querida Shirley es una cita obligatoria para todo público que busque reflexionar y emocionarse, sin dejar de la mano el divertimento.

La obra estará en cartelera hasta el 15 de marzo, sábados y domingos a las 5 pm.