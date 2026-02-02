El testimonio sobre la decisión de optar por la eutanasia del cubano Carlos Alberto Montaner será también película

El largometraje, basado en el libro de su hija Gina, mostrará "la lucha y las tensiones de la familia por asegurar una muerte digna" al opositor

Madrid/Miami/Una película adaptará en la pantalla Deséenme un buen viaje (Wish Me a Good Journey), memorias sobre la eutanasia del exiliado cubano Carlos Alberto Montaner que escribió su hija, Gina Montaner, tras ayudarlo a morir, anunció este lunes la productora Hi Media Partners.

El largometraje, acompañado de un documental complementario, mostrará "la lucha y las tensiones de la familia por asegurar una muerte digna" a Montaner (1943-2023), quien escapó en la década de 1960 de Cuba, donde el Gobierno lo encarceló por acusarlo de pertenecer a un grupo terrorista.

La historia se basa en las memorias de su hija Gina, a quien Montaner le pidió "ayuda para morir" en una cafetería en Miami en 2022, porque él padecía una enfermedad neurodegenerativa, por lo que fueron a España para solicitar la muerte asistida dentro de la sanidad pública, pues él también tenía la ciudadanía española.

"Escribir este libro fue un acto de amor, valentía y responsabilidad"

"Poco antes de morir, mi padre me pidió que escribiera sobre uno de los procesos más dolorosos de nuestras vidas. Escribir este libro fue un acto de amor, valentía y responsabilidad", expresó Gina Montaner en un comunicado.

La película la producirá Cynthia Hudson, ex directora general de CNN en Español, que conocía "desde niña" al fallecido autor. "Crecí escuchándolo en los encuentros intelectuales que organizaba mi madre, mucho antes de comprender plenamente la profundidad de sus ideas. Años después, trabajamos juntos y pude acompañarlo de cerca en su viaje final", expuso Hudson.

El filme promete "ir más allá del alcance del libro" y mostrar cómo "la extraordinaria historia de Montaner se entrelaza con su legado intelectual y su viaje final", detalla el comunicado.

El documental complementario lo producirá su nieta, la periodista Paola Ramos, quien documentó sus últimos años de vida, incluyendo "los meses finales de su trayectoria".

Hijo de un periodista y una profesora de Instituto, Montaner nació en La Habana el 3 de abril de 1943. Tras pasar su infancia y juventud en la Isla, fue testigo de las "peores monstruosidades" impulsadas por la Revolución de Fidel Castro en 1959, incluyendo los "fusilamientos con juicios que eran repugnantes", los gritos de "¡Paredón!", las condenas de 20 años de cárcel a personas "absolutamente inocentes".

A los 14 años conoció a su esposa Linda, con quien se casaría poco después. Opuesto al rumbo comunista que tomó el proceso, a los 17 se unió al grupo Rescate Revolucionario, lo que le valió ser detenido y condenado por Castro. Logró escapar de prisión y pedir protección en la Embajada de Honduras en La Habana, en 1961.

Viajó a Estados Unidos, donde estudió literatura hispanoamericana, y trabajó como profesor en Puerto Rico. Los estudios doctorales los realizó en Madrid, ciudad donde –tras la caída del dictador Francisco Franco en 1975– fundó el Partido Liberal Cubano.

En 1989, cuando el comunismo soviético llegaba a su final, creó la Unión Liberal Cubana y la Plataforma Democrática Cubana, previendo una posible debacle del régimen de Castro durante el llamado Período Especial.

Se destacó como un autor prolífico. Ha sido presidente de varias instituciones en favor de la democracia y los derechos humanos y premiado en numerosas ocasiones por su labor intelectual y política. En más de una ocasión dijo sentirse "especialmente orgulloso" de sus novelas Perromundo (1972) y 1898: La Trama (1987), y de sus ensayos Los latinoamericanos en la cultura occidental y Las raíces torcidas de América Latina, némesis de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Junto a Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza escribió el canónico Manual del perfecto idiota latinoamericano (1996).

Carlos Alberto Montaner fue diagnosticado, según contó él mismo en su última columna de despedida, en el hospital público madrileño Gregorio Marañón de Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP), una enfermedad rara de la familia del parkinson que no tiene cura y cuyo origen es desconocido.