Andy y Lucas cancelan su participación en el festival de San Remo de Cuba

Lucas González Gómez, del dúo gaditano Andy y Lucas, ha informado a través de un video publicado en sus redes sociales de la cancelación de su intervención en el festival San Remo Music Awards de Cuba, que se celebrará en la Isla del 5 al 10 de abril y en cuya organización está involucrada Lis Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel.

El cantante ha asegurado que se ha enterado porque algunos compañeros artistas le han preguntado y ha aseverado que ni él ni Andrés Morales (Andy) sabían que el evento lo organizaba el oficialismo y creían que se hacía "a través de un promotor".

"Andy y Lucas no apoya ningún régimen dictatorial ni a gente que mete niños presos y deja que un pueblo pase hambre. Nosotros no vamos a ir. Y no nos estamos quebrando por la presión mediática, como dicen algunas noticias", expresa el músico en el video.

La prensa oficial acusó este martes de boicot contra el festival a quienes han intentado convencer a algunos de los artistas confirmados, como los gaditanos o el cantautor vitoriano Álex Ubago, para que anularan su presencia en el festival, versión cubana del popular certamen italiano, celebrado en la ciudad homónima ubicada en Liguria desde 1951.

"Sé que hay muchos cubanos allí que han tenido que huir, que salir corriendo de Cuba, y esperamos que sea un concierto por la libertad para cantar, disfrutar y reír; y que valoren el gesto que estamos teniendo"

Lucas ha defendido a su equipo, al que considera mal informado sobre la organización del evento, pero reivindica que no estarán en la Isla, a la vez que ha promocionado el concierto que el dúo hará este febrero en Miami.

"Sé que hay muchos cubanos allí que han tenido que huir, que salir corriendo de Cuba, y esperamos que sea un concierto por la libertad para cantar, disfrutar y reír; y que valoren el gesto que estamos teniendo tanto Andy como yo", continúa.

González ironiza pidiendo el apoyo del público de Miami y añade que espera no tener un susto en el evento. "No me vayan a mandar un agente encubierto los de Cuba y me peguen a mí dos tiros".

El artista, que afirma hablar también en nombre de su compañero, insiste en que no van "a tapar parches". "No estamos a favor de ninguna dictadura ni estamos a favor de regímenes militares que tienen al pueblo ahogado", dice, y agrega que hay que tener empatía con los pueblos que sufren. "Y en este caso Cuba lo es".

Andy y Lucas estuvieron en 2019 en Cuba para participar en el evento Un puente hacia La Habana, organizado por Havana Vive, una productora de eventos musicales vinculada al oficialismo, aunque Lucas en el video asegura que en esa ocasión no fueron "por medio del régimen", sino de una promotora.

Álex Ubago, por su parte, no se ha pronunciado hasta la fecha. Aunque el youtuber cubano afincado en Miami Alex Otaola ha asegurado tener información que indicaba que el músico también iba a anular su participación, 14ymedio trató de confirmarlo con su discográfica esta tarde, hora española, sin lograrlo.

El oficialismo ha clamado contra las voces que se han opuesto a la celebración de la edición cubana de San Remo, a las que acusan de "impulsar el boicot contra el evento cultural e impedir que se realice en La Habana, porque favorecería el arribo de turistas y los consiguientes ingresos para la economía cubana".

Según esta versión, algunos influencers o youtubers han tratado de presionar a Radio Televisión Italiana (RAI) para que rompa los acuerdos con Cuba, una estrategia que consideran que se asemeja a la seguida contra la celebración de la Bienal de La Habana.

