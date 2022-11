La cubana Ángela Álvarez, Mejor Nueva Artista en los Latin Grammy a los 95 años

A sus 95 años, la cantautora cubana Ángela Álvarez fue una de las revelaciones de la 23ª edición de los Latin Grammy al convertirse en la cantante de mayor edad en alzarse con el galardón en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Álvarez, quien compartió reconocimiento con la mexicana Silvana Estrada, cautivó al público presente en la entrega de premios con un emocionante discurso en el que trató de transmitir "un sentimiento inexplicable".

"Lo que yo siento es inexplicable. (...) La música es el lenguaje del alma, podemos entender tantas cosas a través de la música", manifestó. "Una alegría tremenda" que se traslucía en los ojos de una mujer que grabó su primer disco, compuesto por 15 nanas escritas por ella misma, el año pasado.

Su aventura musical comenzó gracias a que uno de sus nietos, el compositor Carlos José Álvarez, la animó a que diera el salto profesional independientemente de su edad. De hecho, fue tanta la alegría para Álvarez que incluso se animó a cantar una canción de "sentimientos felices" ante la sala de prensa del Michelob ULTRA Arena, donde se celebran este año los principales galardones de la Academia Latina de la Grabación.

"Pedacito de patria, pedacito de cielo, eres tú mi consuelo, a ti quiero volver y contemplar tus paisajes para extasiarme de nuevo", interpretó quien ya es apodada como "la abuela de los Latin Grammy".

Álvarez nunca ha recibido formación musical pero su voz se mantiene en gran estado de forma, según ella, gracias a Dios: "Él (Dios) sabía que esto pasaría así y lo que él decida estará bien para mí. No pido más".

Asimismo, la artista cubana dedicó unas cariñosas palabras a Estrada, quien dijo sentir "un gran honor" por compartir el premio con Álvarez, porque "se había expresado muy bonito". "Ella representa el comienzo y yo el final. Cuando subimos le dije ' congratulations'", bromeó.

Álvarez y Estrada fueron seleccionadas en el apartado de mejor nuevo artista junto con Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y Su Esencia, y Nicole Zignago.

Otros cubanos que se alzaron con galardones este año fueron Síntesis, el grupo Carlos Alfonso y Ele Valdés, que recogieron junto a sus hijos X y Eme Alfonso el premio al Mejor Álbum Folclórico por su disco Ancestros Sinfónico.

El compositor y cantante Lenier Mesa recogió junto al puertorriqueño Marc Anthony el fonógrafo a Mejor Canción Tropical por su conocido tema Mala, mientras Aymeé Nuviola ganó el premio a Mejor Álbum Tropical Tradicional con su disco Live in Marciac, al lado de Gonzalo Rubalcaba.

Cinco gremmy latinos atesora ya el pianista Chucho Valdés, que ayer se hizo con el galardón al Mejor Álbum de Jazz Latino, en conjunto con Eliane Elias, de Brasil, y el fallecido Chick Corea, de Estados Unidos, por su producción Mirror Mirror.

Además, las gemelas franco-cubanas Lisa-Kaindé Díaz y Naomi Díaz obtuvieron un premio por el Mejor Video Musical Versión Corta por su colaboración con elpuertorriqueño René, Residente, en el tema This is not America.

A todos ellos hay que sumarles el premio especial obtenido por Paquito D'Rivera, a quien un día antes se hizo entrega del Grammy honorífico a la excelencia. El saxofonista cubano tiró de giros cómicos y su arranque fue el momento más divertido de la ceremonia.



"Uy, uy, uy, ¡cuánta gente veo aquí que me debe dinero!", sostuvo con sorna para acabar concluyendo que es "una suerte" recibir un premio por "la única actividad con disfrute: la música".

Anoche, el gran vencedor de la gala fue, contra todo pronóstico, el músico uruguayo Jorge Drexler, que no era el favorito en ninguna categoría y salió con siete premios, incluidos mejor canción y grabación del año por , Tocarte.



"Lo que siento es inexplicable, esta es una canción que hice en 6 horas con Pucho (C. Tangana). Mi favorito era Bad Bunny", explicó el uruguayo tras recibir el gramófono.



El runrún sobre el éxito de Drexler esta noche fue haciéndose cada vez mayor entre la prensa desplazada a Las Vegas después de que ya hubiese brillado en la gala previa al evento televisado y en la que se entregan 44 de los 53 premios.

En la conocida como Premier de los Latin Grammy, el músico ya se había llevado el premio a mejor arreglo, mejor canción en lengua portuguesa, a la mejor canción pop, a la mejor canción alternativa y a mejor álbum cantautor.

La española Rosalía por su disco Motomami, que fue condecorado como mejor álbum del año. La artista catalana se embolsó además otros tres premios en las categorías de mejor ingeniería de grabación para un álbum, mejor álbum de música alternativa y mejor diseño de empaque por el mismo trabajo discográfico.



"Me tomó tres años hacerlo, yo pensaba que iba a ganar otra vez Jorge. (...) Felicidades, Jorge", bromeó la autora del éxito comercial Despechá sobre la campanada del compositor sudamericano.



Antes del inicio de esta entrega, las miradas estaban puestas en el puertorriqueño Bad Bunny, cuyo último proyecto musical - Un Verano Sin Ti- fue tal éxito comercial que todo hacía indicar que arrasaría. Sin embargo, "el Conejo Malo", quien ni siquiera asistió al evento, acabó haciéndose con cinco gramófonos latinos a pesar de haber sido el más nominado de esta edición con diez candidaturas.





La figura del rockero argentino Fito Páez, ganador de tres Latin Grammy, acabó de evidenciar el gran momento de convivencia del que goza la música latina actualmente gracias a reconocidas fusiones de géneros y estilos

El fiasco de Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista, se produjo principalmente porque no pudo imponerse en ninguna de las tres categorías más relevantes con las que la Academia Latina de la Grabación laurea a sus músicos del momento: el premio a la canción del año, el relativo a la grabación y el mejor álbum de dicha temporada.



Más allá de los triunfos de Drexler, la figura del rockero argentino Fito Páez, ganador de tres Latin Grammy, acabó de evidenciar el gran momento de convivencia del que goza la música latina actualmente gracias a reconocidas fusiones de géneros y estilos.



"Mi victoria no es una vuelta a las raíces porque aquí no se compite entre géneros. Estamos en un momento de gran revolución y democratización de la música. No sé hacia dónde va la maquinaria, eso deben responderlo los musicólogos", argumento Páez rehusando cualquier comparación entre géneros como el reguetón y la música tradicional latina.



La escena hispana demostró que cada vez es más difícil, y tiene menos sentido para los expertos, categorizar las producciones musicales de una región tan rica en su variedad como en oportunidades.

