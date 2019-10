Los cuerpos hablan

Un gesto y 126 retratos componen la muestra fotográfica #Libre de la artista May Reguera para defender la libertad de expresión. La actriz y fotógrafa cubana capturó en su estudio el momento en que las personas que convocó se quitaban un suéter como acto de liberación. Una exposición en la que se perciben no solo cuerpos , sino también emociones.

En la tarde de este viernes fue la inauguración en la Galería-Taller Gorria del barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, a la que asistieron cientos de personas.

" #Libre comenzó con un autorretrato que me censuraron en las redes sociales hace dos años. Para mi fue muy conflictivo pensar que los pezones femeninos eran censurados porque no estaban aceptados dentro de las leyes comunitarias de esa red social porque eran ofensivos. Me pareció algo ilógico totalmente teniendo en cuenta mucho contenido raro que se ve todo el tiempo en las redes", comentó la artista a 14ymedio en la ajetreada exposición.

Cuenta que entonces quiso juntar mujeres para expresar la idea de que "nuestros pezones no son ofensivos. Somos nosotras, es nuestra historia, son nuestras vivencias, damos vida con estos pezones", y de ahí salió la idea de esta exposición.

Explica que luego todo el proyecto fue transformándose en algo distinto. Asegura Reguera que “tampoco quería que tuviera un discurso solamente sobre el feminismo” porque para la artista la idea es hablar de igualdad. "Hablar de que todos tenemos los mismos derechos de decir lo que tengamos deseos de decir, de hacer lo que tengamos deseos de hacer, sé que es difícil pero es el universo en el que yo creo", agregó.

Empezó a sumar hombres también pero no le pareció que completaba la idea de lo que andaba buscando expresar. "No quería algo de géneros, con mujeres y hombres, y pensé en incluir en la muestra personas con capacidades y discapacidades, con la mayor variedad de personas posibles haciendo un mismo gesto como símbolo de yo puedo, yo también puedo hacer esto".

La artista, con una gran experiencia en la fotografía y el retrato de modelos hizo tan solo dos repeticiones por cada persona aunque con algunas tuvo que hacer un poco más para que no se quedaran "afectados" con las emociones que les llegaron.

"No fue un problema, creo que es fácil recordar un momento que nos ha marcado y nos ha hecho sentirnos inferiores y poca cosa, no es difícil recordar eso. Fue solo pedir que pensaran en ese momento. Para mí fue impresionante y las personas enseguida recordaron".

La artista confiesa que lo más difícil de todo el trabajo fue tratar de no verse afectada con todas esas vivencias que recogía su lente

Confiesa que lo más difícil de todo el trabajo, que duró meses, fue tratar de no verse afectada con todas esas vivencias que recogía su lente. "Cuando ves por la cámara estás sin distracción viendo un túnel negro y solo una persona sintiendo algo super fuerte, fue difícil, tuve días en los que terminé las sesiones y me quedé muy triste. Para mi #Libre fue un crecimiento también, este ejercicio a mí me cambió".

El impacto de la obra no termina con la impresión de los retratos y el montaje en la galería. Muchos de los que participaron han escrito luego a la artista. "Tengo testimonios hermosos y quiero hacer cosas con eso. Son palabras muy emotivas pero también muy motivadoras. A pesar de que el ejercicio era recordar un momento no muy agradable, la sensación con la que se quedaron fue de liberación. Me siento muy contenta de que sea así", dijo.

Desplazándose entre los retratos que cuelgan en conjunto de tres del techo de la galería se podía adivinar con frecuencia el rostro de algunos de los modelos que posaban delante de su torso desnudo para llevarse el recuerdo a casa.

La muestra se quedará por un mes en la galería y May Reguera tiene la idea de incluir también conferencias sobre derechos humanos en redes sociales.

