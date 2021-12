Artistas cubanos exhibirán en Miami obras en rechazo a la Bienal de La Habana

(EFE).- Una exhibición bajo el hashtag #NoAlaBienalDeLaHabana, a cargo de artistas cubanos de la Isla y del exilio que "se niegan a participar en la Feria de Arte de la Dictadura Cubana", se presentará este viernes en Miami junto con el nuevo libro electrónico #Libertad, Cuba entre su pasado y su futuro.

La muestra, que tendrá lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami, forma parte del boicot a la Bienal de La Habana que promueve un grupo de artistas cubanos contra la "Feria de Arte de la Dictadura Cubana", afirmó la institución cultural.

"Se niegan a participar en el momento en que cientos de disidentes y jóvenes manifestantes, junto con artistas cubanos, siguen presos o enviados al exterior sin la posibilidad de regresar jamás a su país natal", resaltó el museo en un comunicado enviado a Efe.

En ese contexto de represión en la Isla, varios artistas críticos con el Gobierno de Cuba pidieron en las pasadas semanas a compañeros del gremio que no participen en la Bienal, la principal cita internacional de artes plásticas de la capital cubana, que en noviembre pasado inauguró su décimo cuarta edición.

La muestra se presentará en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos y se compone de una serie de catorce carteles artísticos que "reflejan -en términos precisos o alegóricos- la postura crítica de creadores cubanos de distintas generaciones".

Los artistas son Humberto Calzada, Luis Cruz Azaceta, Cepp Selgas, Consuelo Castañeda, Juan-Si González, Sergio Lastres y Ramón Williams o Tania Bruguera, entre otros.

En los últimos meses, varios artistas han sido encarcelados en Cuba por expresar opiniones contrarias al Gobierno, como Hamlet Lavastida y Luis Manuel Otero Alcántara. Este último ha cumplido más de cuatro meses entre rejas.

Lavastida, miembro del Movimiento San Isidro (MSI) y del grupo de artistas cubanos movilizados contra la censura 27N, estuvo preso hasta que fue d eportado a fines de septiembre a Polonia, donde tiene un hijo de nacionalidad polaca, junto con su pareja, la escritora Katherine Bisquet.

Una obra suya, El billetaje quemado en la calle, ha sido presentada recientemente en Untitled Art, una de las ferias satelitales de Art Basel Miami Beach.

Con respecto al libro de testimonios #Libertad, Cuba entre su pasado y su futuro, el museo avanzó que consta de "63 historias cubanas de cada generación desde que Castro tomó el poder".

"La importancia de este trabajo es que refleja que no importa de qué generación, estrato social, o que vinculo histórico tengan con el Gobierno los cubanos de hoy, ni siquiera si son de Miami, Madrid o La Habana", dijo a Efe Marcell Felipe, presidente ejecutivo del museo.

"En Cuba no se trata de arreglar las calles rotas, sino de arreglar las mentes de los cubanos", dice en el libro uno de los entrevistados

En ese sentido, Felipe apuntó que la conclusión del libro, que se publicará en 2022, es que "todos ellos han llegado al mismo consenso: que ya llegó la hora de cambiar el rumbo de la nación cubana".

La obra ha sido comisariada para el proyecto Memory of Nations, patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa y con la asistencia de varias instituciones checas y estadounidenses como Post Bellum, Inspire America y el Havel Program de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

"En Cuba no se trata de arreglar las calles rotas, sino de arreglar las mentes de los cubanos", dice en el libro uno de los entrevistados, Alfredo Sánchez Echeverría, ex preso político cubano quien, según estas mismas páginas, "vive en el exilio desde el año 1977".

"No es un relato histórico. No es un análisis exhaustivo de hechos. No es una guía a cómo debe entenderse Cuba. Es material para la mente de todos los que consideran que la democracia no se da por hecha", desgrana por su parte la editora Eva Kubátová, coautora del proyecto junto al diplomático checo y profesor universitario Martin Palous.

