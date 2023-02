El músico de origen cubano Arturo O'Farrill triunfa con el Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino

El músico de origen cubano Arturo O'Farrill ganó este domingo un Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino por Fandango At The Wall In New York (Fandango en el muro de Nueva York). "El amor es la única moneda que tenemos", dijo O'Farrill al recoger el premio en la ceremonia de la Academia de la Grabación, en la ciudad de Los Ángeles.

Fandango At The Wall In New York fue grabado con su agrupación The Afro Latin Jazz Orchestra, en conjunto con The Congra Patria Son Jarocho Collective. El disco forma parte de un proyecto multimedia que incluye el álbum de 2018 Fandango at the Wall: A Soundtrack for the United States, Mexico, and Beyond, un libro y un documental de HBO.

O'Farrill, fue el único músico de origen cubano premiado en esta 65ª entrega de los Grammy, en la que también estuvieron nominados Cimafunk, Camila Cabello, Paquito D'Rivera y Arturo Sandoval. Con este galardón, el hijo del jazzista Chico O'Farrill, suma seis Grammy.

En cuanto a las demás categorías, Beyoncé se coronó como la artista con más Grammy de la historia al hacerse con cuatro gramófonos y sumar ya 34, en una edición que consagró al británico Harry Styles, ganador del premio al álbum del año por Harry's House.

Beyoncé estaba nominada en nueve apartados, pero sus triunfos llegaron en las categorías de Mejor Canción de R&B; Mejor Interpretación Tradicional de este mismo género; Mejor Álbum de Dance o Electrónica por Renaissance; y Mejor Grabación también de dance o electrónica de la mano de Breaky my soul.

La mayor decepción de esta edición fue para Adele, que tenía siete candidaturas y solo se alzó con el gramófono a Mejor Interpretación en Solitario de Pop por Easy on me.

Por otra parte, la 65ª entrega de los Grammy quedará como la primera vez en la que un disco íntegramente en español, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, se colaba en la categoría de Álbum del Año, aunque el puertorriqueño no logró ganar el premio. Aunque sí se llevó el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana.

Motomami, de Rosalía, se alzó con el Grammy al Mejor Álbum Latino Alternativo, Rubén Blades consiguió con Pasieros el premio al Mejor Disco de Pop Latino; y Marc Anthony coronó a Pa'lla Voy como Mejor Álbum Latino Tropical.

La cantante española Rosalía consiguió que Motomami superara a su principal competidor, Tinta y Tiempo de Jorge Drexler, y sumó su segundo gramófono tras haber triunfado en la misma categoría por El mal querer en 2020.

Además, Natalia Lafourcade se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, en la que también se incluye la variedad texana, gracias a Un Canto por México - El Musical.

