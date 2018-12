Cancelan la presentación de La Alianza en Festival Eyeife

El dúo de hip hop La Alianza fue excluido del Festival de Música Electrónica Eyeife, según denunció a 14ymedio uno de sus integrantes, el cantante Osvaldo Navarro (Navypro), quien además ha desarrollado un intenso activismo en varias comunidades de la capital con el proyecto cultural Di.Verso.

Según cuenta Navarro, el pasado martes en la mañana recibieron una llamada para informales de la cancelación de su presentación a pesar de que ya habían sido presentados en la cartelera del evento como "artistas confirmados".

"Uno de los organizadores del festival llamó al Nene9mm, el otro integrante de La Alianza para decirle que sus jefes les habían dicho que nosotros no podíamos estar en el evento, sin dar más razones ni argumentos que no fueran que no podíamos cantar allí, que La Alianza no podía estar", denunció Navarro.

Este diario se puso en contacto con los organizadores del evento para tener una declaración sobre las razones de la cancelación. "No ha sido decisión del festival pero tampoco hemos recibido la información concreta", señalaron únicamente.



La invitación era a un concierto junto a otros artistas como Etián Brebaje Mano el grupo Ogguere en la Fábrica de Arte Cubano, un espacio para la música alternativa muy visitado por el público joven y extranjero. "Nadie dijo un solo motivo, el concierto estaba previsto para el viernes en la noche en la Fábrica de Arte y la idea compartir escenario con otros artistas", explicó.

Para el músico el Festival era una oportunidad de visibilizar su trabajo más reciente que hacen en la agrupación y "dar a conocer algunas piezas del disco nuevo" que quieren sacar en febrero del año próximo. "El objetivo era hacer un show de 35 minutos que fue el tiempo que se nos dió, ya teníamos toda la acreditación. No nos habían pedido previamente música ni nada, algo que es normal ya para los raperos que en este tipo de eventos casi siempre nos piden mostrar las letras de lo que se va a cantar pero nada de eso nos pidieron nunca", dijo.

Esta es la segunda edición del Festival Eyeife que presenta a los seguidores de la música electrónica en Cuba un evento para que los DJs y productores del país intercambien experiencias y traer a la Isla artistas internacionales, además de realizar talleres y sesiones teóricas. Este año, que se celebra entre el 12 y el 16 de diciembre, tiene como sede principal el Parque Metropolitano y trae algunos invitados de gran prestigio internacional como el estadounidense DJ Spooky y representantes de países como México o España; entre ellos Begun, Ley Dj o Tom & Collins, que tocaran junto a más de 30 DJs y productores cubanos además de con músicos de variados estilos como el jazz, el rap o el rock.

Navarro se se quejó de que los que están detrás de la censura "no dan la cara" nunca. "Ya eso nos pasó en La Marca con el último concierto que teníamos allí, pudimos hacer una primera presentación pero el último no lo pudimos hacer por la misma situación, vinieron unos señores y les dijeron a los responsables de La Marca que nosotros no podíamos cantar más allí".

El artista piensa poder al menos disfrutar del evento como espectador. "Yo voy esta noche para allá, como público no creo que tenga ningún problema.

"En mi opinión esta censura hacía nosotros tiene que ver con el activismo que hacemos, utilizamos la música como vehículo para comunicar otras cosas además pertenecemos a una organización de la sociedad civil independiente, algo que nos da otro horizonte cuando tratamos en nuestras canciones la crítica social o la crítica política", aseguró Navarro.

La Alianza ha lanzado unos cortos audiovisuales como parte de la campaña Por Cuba que hablan de temas de actualidad y polémicos como la creación de una nueva ley electoral en la Isla o el proceso de cambios a la Constitución

La Alianza ha lanzado unos cortos audiovisuales como parte de la campaña Por Cuba que hablan de temas de actualidad y polémicos como la creación de una nueva ley electoral en la Isla o el proceso de cambios a la Constitución. "Eso pudo haber influido en lo que pasó, es algo que está visible en las redes, no está escondido. También sucedió que en concierto que logramos hacer en La Marca para abrir una exposición del artista plástico Copán hicimos una protesta contra el Decreto 349 y durante nuestro espectáculo se pidió su derogación".

Navarro cuenta que la censura es algo a lo que los artistas del hip hop no son ajenos. "Hay otros casos, hace poco estuve en Colón, Matanzas, y allí hay un rapero que se llama Radical Richard que también está teniendo problemas para presentarse en público, incluso fue expulsado de su trabajo hace unos meses por su obra y sus manifestaciones en las redes sociales.

"La gente de provincia siempre tiene las cosas más difíciles, en Colón se está haciendo un Festival que se llama Potaje Urbano. En las últimas ediciones [Radical Richard] no ha podido cantar siendo una de las personas que más hace por el género urbano en ese municipio".

