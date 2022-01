La cubana Chanel representará a España en el festival de Eurovisión

La cantante, bailarina y actriz Chanel, nacida en La Habana en 1991, será la representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022, que se celebrará en Turín, Italia, el próximo 14 de mayo.

Con su tema SloMo, la joven artista se impuso este sábado en el Benidorm Fest, celebrado en esa ciudad costera de Alicante para elegir el candidato español a la 66ª edición del concurso musical europeo.

No sin polémica: Chanel no era la favorita ni del público ni de la crítica. Sí lo era Rigoberta Bandini, con Ay mamá, un canto a la maternidad y a la libertad del cuerpo femenino, seguida de las gallegas Tanxugueiras y su Terra, que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Estas finalistas despertaron entusiasmo no solamente en la audiencia –Bandini es un éxito en plataformas como Spotify–, sino entre los políticos españoles. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se pronunció a favor de Ay mamá, destacando su "mensaje feminista, por la igualdad y la paz, en una actuación cargada de simbolismo, creatividad y talento", mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se volcó con sus paisanas gallegas.

La crítica, este domingo, es mayoritaria: es un error no llevar a una de esas dos candidaturas al festival de la canción. "Chanel, nacida en Cuba, es puro fuego. Pero es que el fuego ya lo llevó al Festival Eleni Foureira como quien dice antes de ayer. Y nuestra escogida, con todos los respetos, no deja de ser una copia de la exitosa chipriota", escribe en el diario El Mundo Eduardo Álvarez. "Por muy bien que baile, por mucha pasión que le pone en el escenario y por más poderío que derrocha... no aporta absolutamente nada que no hayamos visto un millón de veces".

"Por muy bien que baile, por mucha pasión que le pone en el escenario y por más poderío que derrocha... no aporta absolutamente nada que no hayamos visto un millón de veces"

En el resultado del voto, que se repartía entre un jurado profesional, los espectadores y un "voto demoscópico" –fruto de las valoraciones de 350 personas que representaban una muestra a escala de España por edad, género y región–, fue definitiva la decisión del jurado.

A pesar de que las integrantes de Tanxugueiras ganaron el televoto y el voto demoscópico, fue Chanel, con un espectáculo vistoso, centrado en el baile y los brillos, la que obtuvo la máxima puntuación del jurado. Así, entre los ocho participantes, quedaron Chanel, con 96 puntos; Rigoberta Bandini, con 91, y Tanxugueiras, con 90.

Pocas veces una preselección española para Eurovisión había despertado tal expectación, con datos de audiencia como el 14,2% de cuota de pantalla del pasado jueves (1,7 millones de personas) o las 10.000 peticiones a Radio Televisión Española para asistir como público al evento. Este sábado, día de la final, se recibieron 1.000 votos por segundo hasta alcanzar los 192.000, entre SMS y llamadas.

Chanel Terrero, quien llegó a los tres años desde Cuba con su madre a Olesa de Montserrat, Barcelona, ha forjado su carrera desde muy pequeña, con clases de canto, ballet y actuación. De hecho, es conocida en los escenarios por su participación en musicales como Mamma mia!, Flashdance o El rey león.

"Yo vengo de otro mundo", declaró al recoger el "micrófono de bronce" que la hacía acreedora de la candidatura a Eurovisión.

Chanel, por cierto, no hubiera sido la única participante de origen cubano si no se hubiera retirado del certamen Luna Ki, nacida en Barcelona de padres habaneros. Luna decidió no participar tras conocer la prohibición de usar autotune, algo, para ella, que no tenía que ver con "mejorar su voz", sino con la propuesta estética de su canción, Voy a morir.

