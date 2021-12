La cubana Carla Colomé gana el Premio de Periodismo Joven Cátedra Vargas Llosa-Atlas Network

La periodista cubana exiliada en EE UU Carla Colomé, que trabaja para el digital independiente El Estornudo y la revista People en español, es la primera ganadora del Premio Internacional de Periodismo Joven Cátedra Vargas Llosa-Atlas Network, por un reportaje sobre las protestas del 11 de julio en Cuba.

La ganadora de este premio, dotado con 10.000 dólares, fue anunciada durante una cena celebrada el martes en Miami al término del Liberty Forum, en el que participó el escritor Mario Vargas Llosa.

El jurado, presidido por el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner, decidió conceder el premio a Colomé, de 31 años, por un reportaje exclusivo para El Estornudo titulado 11 de julio en San Antonio de los Baños: Lo que se ve/lo que no se ve y publicado el 22 de julio de 2021.

Colomé no ha tardado en expresar su alegría por haber recibido el galardón. "Nadie me lo preguntó, pero yo quiero dedicarle este premio a todos los niños cubanos presos del 11 de julio", escribió la periodista en su muro de Facebook. "Ahí están las denuncias de las madres vueltas locas por sus hijos. Ahí están las fotos de detenidos con rostros tan jóvenes, por los que no ha corrido aún la vida".

El premio, dice Colomé, "como bien sabemos los periodistas independientes cubanos, es un logro para los que hacemos esa prensa. Una prensa perseguida, asediada, vapuleada". Respecto a la revista El Estornudo, que acogió la publicación y con la que colabora desde hace cinco años, denuncia cómo han intentado acallar la publicación: "Como una hidra, lo cortan y le nacen otros cuerpos. Nuestros periodistas han sido obligados a renunciar a la revista, han sido interrogados, perseguidos, detenidos".

La periodista refiere también que un galardón semejante es un logro también para todos los que hacen periodismo fuera de la Isla. "Cuando yo me fui de Cuba a estudiar a México, la gente se iba y muy pocos seguían haciendo periodismo fuera. La gente cortaba con el periodismo que se hacía sobre Cuba, y se buscaba otros trabajos, mucho más livianos, con menos problemas y mejor pagados", cuenta, a la vez que añade que eso ya "ha cambiado un poco, por la cantidad de periodistas que se han tenido que ir".

"La mayor parte de mi trabajo como periodista cubana ha sido fuera de Cuba, y es normal que así sea, porque cada día Cuba está más fuera de Cuba. Cuba está en Miami, en el Palacio de los jugos. Cuba está en la rumba de Nueva York. Cuba está en los frijoles más sabrosos que me he comido en Madrid. Cuba está en los campos de refugiados de Serbia. Cuba, tristemente, está en la selva del Darién. Cuba está en el estrecho de la Florida. Cuba está en los que se van a comprar ropa a Rusia o a Guyana. Así me gusta verlo y así es", expresa también la periodista.

Colomé, que nació precisamente un 11 de julio, se propuso averiguar en su reportaje dónde y cómo saltó la chispa de las protestas que sacudieron Cuba con un mensaje de cambio.

Así descubrió que un grupo de Facebook llamado La Villa del Humor había sido el iniciador de las manifestaciones. "Internet –caro, restringido como sabemos–, ha cambiado completamente la realidad de Cuba", dijo Colomé a People en español. "Esto que pasó es una muestra de ello. Si no hubiese habido internet en Cuba no hubiese pasado (las manifestaciones masivas). Esa fue la manera que tuvo la gente de organizarse, congregarse, de darse cita", agregó en su entrevista.

Para protegerse de las represalias del gobierno cubano, los administradores de este grupo de Facebook "cambiaron sus perfiles y tuvieron que tomar medidas para cuidarse", añadió. "El miedo no ha extinguido la esperanza de pronto ver nacer una Cuba democrática. Después de esto el gobierno ha desatado una gran ola represiva. Todavía hay niños presos, madres rogando que liberen a sus hijos encarcelados, personas de la tercera edad que salieron a manifestarse, a apoyar o a filmar y hasta los que filmaban fueron presos", lamentó Colomé.

"La ola represiva ha sido tremenda, ha sido una cacería grande por parte del Gobierno", subrayó.

Graduada en periodismo por la Universidad de La Habana y con una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Colomé vive actualmente en Nueva York y ha colaborado también con medios como El País, Univision, Vice y Letras libres, entre otros.

