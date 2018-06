Fallece en La Habana el escritor Rafael Alcides a los 85 años

Diez días después de su 85 cumpleaños y tras una larga batalla contra el cáncer, el poeta Rafael Alcides falleció en su casa de Nuevo Vedado la tarde de este martes, según confirmó a 14ymedio su hijo Rafael. Fuentes cercanas a la familia explicaron que no habrá velatorio y que sus cenizas serán esparcidas en Barrancas, en el oriente de la Isla, donde nació el 9 de junio de 1933.

"A él no le gustaban los homenajes", dice a este diario el realizador Miguel Coyula y autor del documental Nadie, realizado a partir de una entrevista de más de dos horas al autor. El director se acercó con esta obra, presentada en la galería independiente El Círculo en La Habana, a la biografía del poeta y novelista, especialmente a sus largos años como escritor censurado.

Rafael Alcides empezó su trayectoria literaria en la revista 'Ciclón' y publicó con éxito unos 60 libros

Rafael Alcides empezó su trayectoria literaria en la revista Ciclón y publicó con éxito unos 60 libros, como Himnos de montaña (1961) o La pata de palo (1967). Cuando en los años 80, el poeta se despojó de la ideología y abrió el abanico hacia temas menos políticos [ Agradecido como un perro (1983), Y se mueren y vuelven y se mueren (1988), Noche en el recuerdo (1989), Nadie (1993)] comenzó a ser desplazado desde el poder.

En 1983 apareció su poemario Agradecido como un perro, cuando el autor sufría ya el silencio institucional que marcó durante décadas su obra a causa de sus posiciones abiertamente críticas sobre el Gobierno cubano.

A partir de 1993 se apartó de toda colaboración editorial en la Isla y en 2011 obtuvo el Premio Café Bretón & Bodegas Olarra de Prosa Española.

En 2014 sus libros editados en España le fueron retenidos a su esposa, la bloguera Regina Coyula, cada vez que intentaba introducirlos en el país. Por esta razón presentó su renuncia a pertenecer a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), de la que había formado parte durante años, alegando que obstaculizar la entrada de sus libros editados en el extranjero a la Isla era igual a prohibirlo como autor.

El poeta hizo pública una carta, que dirigió a Miguel Barnet (presidente de la UNEAC), en la que explicaba sus razones y devolvió la Medalla Conmemorativa del 50 aniversario de la UNEAC que le otorgaron como fundador de la institución oficialista.

En el texto se deja ver el desencanto ideológico de uno de los más importantes poetas de la Generación de los 50

En el texto se deja ver el desencanto ideológico de uno de los más importantes poetas de la Generación de los 50. "Entre esos recuerdos, el de los buenos amigos hallados en la Unión de entonces, tesoros de mi juventud, lo que de aquel gran sueño fracasado me queda, figuras a las que quiero aunque no piensen como yo y que me quieren aunque no se atrevan a visitarme", concluye su misiva a Barnet.

Para el escritor cubano Virgilio López Lemus cuando Alcides publicó Agradecido como un perro se convirtió en poeta de referencia para las generaciones nacidas entre 1946 y 1970. Para este intelectual se trata de un poema "largo e intenso en el que aparece el sujeto lírico en actitud confesional y a la vez testimoniante, donde incluye la vida social y el curso temporal hogareño, el amor y la amistad (¿o son una las dos?), y sobre todo la calidez de un hombre que se expresa con la piel abierta al mundo, aunque reciba heridas o caricias".

