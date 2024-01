El Festival Jazz Plaza 2024 arranca en Cuba con músicos de más de 20 países

(EFE).- El Festival Internacional Jazz Plaza 2024 abrió este domingo su programa de conciertos, simultáneamente en La Habana y Santiago de Cuba, con instrumentistas y cantantes de más de veinte países de América, Europa y Asia, que hasta el 28 de enero actuarán en la mayor cita del género en la Isla.

La sala Covarrubias del Teatro Nacional de La Habana acogió la gala Amada Música, dedicada al maestro cubano Joaquín Betancourt, Premio Nacional de Música 2019, quien celebrará sus 50 años de vida artística acompañado de un grupo de artistas invitados de Estados Unidos, Brasil y de su país.

En esta misma fecha del evento musical han compartido el escenario del centenario teatro habanero Martí, el saxofonista estadounidense Ted Nash, el pianista cubano Alejandro Falcón y su grupo, más el colectivo de danza isleño MalPaso.

En paralelo, el teatro Heredia de Santiago de Cuba inicia esta temporada jazzística con un espectáculo en el que participan el pianista cubano radicado en EE UU Nachito Herrera, la violinista Karen Briggs y el guitarrista Yohannes Tona, ambos estadounidenses, y un grupo de intérpretes de esa provincia.

La ciudad oriental será sede además de un evento teórico con los profesionales del jazz y de la industria musical, en el que participarán jóvenes estudiantes de las escuelas de arte locales.

La Fábrica de Arte Cubano –una de las sedes del festival– se desarrollará el XIX coloquio internacional 'Leonardo Acosta in Memoriam', que incluirá en cinco jornadas, conferencias, talleres y clases magistrales

Mientras, en la capital, la Fábrica de Arte Cubano (FAC) –una de las sedes del festival– se desarrollará el XIX coloquio internacional Leonardo Acosta in Memoriam, que incluirá en cinco jornadas, conferencias, talleres y clases magistrales de piano sobre el jazz y sus vínculos con el patrimonio, la industria musical y el sonido, entre otros temas.

Para el aclamado pianista y compositor cubano José María Vitier –autor, entre otras, de la banda sonora de Fresa y chocolate (1993)– sus 70 años recién cumplidos son una señal de que aún hay muchas facetas de su carrera por explorar.

Y es eso precisamente lo que intenta mostrar en Noche insular, un concierto con experiencia inmersiva que se estrena en Cuba en el marco del festival.

Según cuenta en entrevista con EFE, el espectáculo –que acoge el Teatro Nacional de Cuba– combina la música a piano del autor de Misa cubana con imágenes proyectadas sobre un lienzo frente al escenario, creadas con el talento del francés Dominique Roland, director del Centro de las Artes d'Enghien-les-Bains.

El proyecto, que surgió justamente en el país europeo, ha significado un reto logístico para el equipo cubano-francés. Pero también un cambio de chip para el propio Vitier. "Además de que la técnica por sí misma es muy novedosa, para mí en lo personal la novedad consistió en que yo estoy acostumbrado a hacer música para las imágenes, pero no estaba acostumbrado a que se hicieran imágenes para mi música", subraya.

En sus actuaciones para el Jazz Plaza, el pianista cubano compartirá escenario con la flautista Niurka González –esposa del cantautor Silvio Rodríguez–, el percusionista y contrabajista Abel Acosta y la soprano Bárbara Llanes.

La música de toda su trayectoria, así como nuevas composiciones, son acompañadas en Noche insular por olas, relámpagos y vistas aéreas de La Habana, imágenes que van cambiando al compás de la música."Al principio y al final me pareció muy atractivo, muy sugerente. Ese tipo de cosas me tientan, me estimulan y me inspiran. (...) Acabo de cumplir 70, estoy satisfecho con lo que he hecho, pero no al punto de no estar muy ilusionado con lo que me falta por hacer", reconoce a EFE.

A pesar de sus cinco décadas en los escenarios, Vitier sigue sintiendo los nervios de la primera vez cuando se presenta en Cuba. Y sabe que una experiencia tan distinta como Noche insular –que ya fue presentada en noviembre en París– solo puede obtener su prueba de fuego en un lugar como la capital insular.

"Ningún escenario del mundo, y muchos artistas cubanos van a decir lo mismo, nos genera a nosotros la expectativa y el compromiso con el público (que en Cuba)"

"Ningún escenario del mundo, y muchos artistas cubanos van a decir lo mismo, nos genera a nosotros la expectativa y el compromiso con el público (que en Cuba). (Ellos) saben valorar, pero también saben ponderar las cosas", confiesa.

Con el lema Pa' que flujazz, para esta 39ª edición del Festival Internacional Jazz Plaza, los organizadores han anunciado un total de 258 conciertos, y la presencia de más de 150 solistas de 21 países, 92 de ellos músicos de EE UU y Canadá; y otros procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Barbados, Colombia, México, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Francia, Suiza, España, Austria, Holanda, Noruega y Dinamarca.

El cierre está reservado para un espectáculo en el que coincidirán el pianista Roberto Fonseca, el Ballet Nacional de Cuba, y el colectivo de rumba Los Muñequitos de Matanzas.

Este evento de jazz surgió en 1980 a partir de una serie de encuentros-descargas realizados en la Casa de la Cultura del municipio Plaza de La Habana, organizados por el veterano músico Bobby Carcassés, considerado su padre fundador.

El Festival ha sido coordinado por el Centro Nacional de Música Popular, el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.