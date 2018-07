Gibara, un pueblo sin cine, pero con Festival

Mirna quisiera ir al Festival. Nació, creció y fundó una familia en Gibara. Su padre es pescador. La humildad ha sido hasta hoy su principal carta de presentación. Humilde de corazón y de bolsillo. En 2008 los potentes vientos del huracán Ike se llevaron casi completamente su casa. Con el tiempo y el esfuerzo propio ha vuelto a levantarla hasta donde ha podido.

"Cuánto daría por poder vestirme bonita. Y vestir a mi niña y llevarla al Festival. Pero mire cómo está esta casa, mire ese techo...", dice agobiada. De la que fue una amplia casa cercana a la playa en el barrio gibareño de El Güirito, hoy solo la mitad está ocupada. Un techo de asbesto cemento los protege de la intemperie. Allí viven Mirna, sus tres hijos, el esposo y una hermana con discapacidad.

"La gente viene al Festival y no piensan que a pocos minutos del centro de Gibara tantas personas vivimos en estas condiciones y hasta peor que nosotros", lamenta. "A mí me encantan el cine y la música. A mis hijos les pongo películas y eso les ha desarrollado el gusto. A la más chiquita le gusta pintar y lo hace bien, pero nuestra situación económica no da para irnos de fiesta".

Mirna Borjas cree que lo que sucede en la ciudad durante el evento debería generar alguna reflexión: "En el Festival de Cine participan más personas que vienen de Holguín y de La Habana que de la propia Gibara. Aquí no hay hábito de cine. En Gibara solo ponen películas durante la semana del Festival, y la gente a lo que más asiste es a las actividades con música".

Los gibareños no pueden disfrutar del séptimo arte porque hace más de tres años se rompió el equipo de proyección, según confirmaron varios trabajadores vinculados a instituciones culturales y al cine Jiba. Para el festival traen de la Habana un proyector del Cine Chaplin.

"Tampoco funciona la sala de video. El equipo de 3D se rompió por culpa de la humedad, se lo llevaron para Holguín y no lo han traído más", dijo uno de los trabajadores.

"Insisten en que la gente venga a ver las películas que trae el Festival. ¿Pero como la gente va a venir si los gibareños no tienen hábito? El cine aquí funciona como un salón de reuniones del Partido y el Gobierno", dijo otro trabajador que prefirió no ser identificado.

"Ayer uno de los directores que está concursando en el Festival vino a presentar su película y salió de la sala casi llorando porque solo cinco personas vinieron a verla. Si usted no crea hábitos en las personas no va a lograr lo que desea, en este caso que vengan al cine. Poner películas una semana al año no crea hábito de ningún tipo, así es ilógico aspirar a que por lo menos los gibareños vengan al cine", añade.

La inmensa mayoría de filmes que se exhiben disponen de muy poco público. En esta ocasión la sala se llenó completamente con la proyección de Miedo y Asco en Las Vegas de Terry Gilliam, presentada por uno de sus protagonistas, el actor puertorriqueño Benicio del Toro.

También han tenido buen público clásicos como Lucía, de Humberto Solás, Memorias del Subdesarrollo, de Tomás Titón Gutiérrez Alea y El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela, todas ellas de la sección Clásicos Restaurados, suerte de homenaje a memorables cintas que, en el caso de Lucía y Memorias, celebran este 2018 su 50 aniversario.

Las propuestas relativas a la música han sido las que más número de público lograron. Conciertos como los de Silvio Rodríguez, Pancho Céspedes, Síntesis, Haydeé Milanés han desbordado la Plaza Dasilva.

Este viernes con gran éxito se hizo el estreno mundial de la obra Humo con la actuación de los actores René de la Cruz y Félix Beatón, bajo la dirección del joven dramaturgo Yunior García, quien en 2015 se hizo muy conocido en las redes sociales por las 15 preguntas que, en medio de una reunión de la Asociación Hermanos Saíz, hizo al entonces primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Holguín.

Entre las actuaciones más aplaudidas destacaron las de Teatro Andante, La Cita, dirigida por el reconocido actor y teatrista Osvaldo Doimeadios, y la coreografía Muerte prevista en el guion, presentada por la compañía holguinera Codanza.

También las exposiciones fotográficas Humberto Solás: Un deseo, un camino, de Alicia García, Es la Esperanza, de Gabriel Guerra Bianchini, Retrospectiva, del maestro Cosme Proenza, así como Luces de Gibara, Carteles de Cine y Gibara un pueblo de película, fueron bien recibidas por el público local.

El sábado, la gala de clausura se cerró con la actuación de Fito Páez. El argentino, muy popular a finales del siglo pasado en Cuba, interpretó varios de sus temas más conocidos como Giro, Cable a tierra, Un vestido y un amor, 11 y seis, Yo vengo a ofrecer mi corazón y Al lado del camino. Con su espectáculo reforzó los "aires de festival" gracias a la estrecha relación ha tenido el cantante con esa gran pantalla que, en Gibara, cierra hasta el año que viene.

PALMARÉS

Premio Lucía Al Mejor Largometraje de ficción

Los Modernos (Uruguay) Dir. Marcela Matta

Esta Película le concede el Premio a la mejor actriz a: Noelia Campo

..................................

Premio Lucía al mejor corto de ficción:

La suerte del salao (Colombia) Dir. Felipe Holguín

...................................

Premio Lucía al mejor estilo visual:

Largometraje Paso a paso (Francia) También obtiene

Premio al mejor director: (Compartido)

Grand Corps Malade y Mehdi Idir por la película

..................................

Premio Lucía al mejor largo documental:

Kumu Hina (USA) Dir. Dean Hamer y Joe Wilson

Premio Lucía al mejor corto documental:

Out & About (Países Bajos) Dir. Koen Suidgeest

.................................

Premio al Mejor guion inédito:

Guanajay (Cuba) Dir. Carlos Lechuga

Premio Humberto Solás de cine en construcción:

Largo documental

Órgano al ritmo del son molío (Holguín, Cuba) Dir. Rosa María Rodríguez

...................................

Premio especial del jurado

Largometraje de ficción

Casting (Alemania) Dir. Nicolás Wackerbartth.

Esta película obtiene además el Premio de la prensa (compartido)

Premio de la Prensa

Largometraje Vivir y otras ficciones (España) Dir. Jo Sol

.................................

Premio a la Mejor actuación masculina

Peter Paul Muller por el largo de ficción Bram Fischer (Sudáfrica-Países Bajos)

..................................

Premio especial del público

Sergio y Serguéi (Cuba) Ernesto Daranas

..................................

Premio hacia una cultura de la naturaleza.

Al corto documental El Monte (Cuba) Dir. Claudia Claremi.

También obtiene Mención Especial en Documental de manera compartida.

Premio al mejor corto documental

Mujeres... de la basura al bienestar (Cuba) Dir. Lizette Vila e Ingrid León

___________________________________________________________________________

