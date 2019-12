La Habana aplaude a los Darín y su "adorado" filme ‘La odisea de los giles’

(EFE).- Ricardo y Chino Darín fueron aplaudidos en La Habana, donde acaban de presentar su primer filme juntos La odisea de los giles, un "proyecto adorado" que recuerda en clave de humor la crisis económica argentina de 2001 y resuena especialmente en el público cinéfilo cubano, "uno de los más ávidos del mundo".



La película abrió este jueves la edición 41 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y se llevó una ovación cerrada en el mayor teatro de la Isla, con capacidad para unas 5.000 personas.



Dirigida por Sebastián Borensztein, la cinta es la propuesta argentina a los premios Oscar de 2020, está nominada a los Goya -es una coproducción entre Argentina y España- y también compite por el Coral de Largometraje de Ficción en el certamen habanero.



También es el primer proyecto de la productora liderada por los Darín, lo que lo hace un trabajo "muy querido y especial" para el dueto de actores argentinos, que repite ante la cámara el rol de padre e hijo en la vida real.

La Odisea de los giles llega a la Isla precedida por un enorme éxito de taquilla. Es un filme coral que narra como un grupo de vecinos de un pueblo pierden todo el dinero en el caos surgido en los bancos previo al "corralito" de 2001 y luego se organizan para recuperarlo.



A pesar de sus complicadas agendas individuales, los intérpretes no quisieron "perder la oportunidad de estar codo a codo" con los cubanos. "Nosotros felices de estar acá, lo de anoche fue algo increíble", declaró Ricardo Darín hoy a la prensa.



"Tuve la oportunidad de estar en el Marx hace muchos años y tengo grabada a fuego la sensación de lo que es estar entre la audiencia, vibrando con una historia de estas características. No me lo quería perder. Se lo dije al Chino: tenemos que hacer lo imposible para poder estar ahí", aseguró el veterano actor argentino.



Ricardo Darín es uno de los rostros más conocidos en las pantallas del Festival de La Habana, por donde se han exhibido la gran mayoría de sus películas, pero en el que el actor solo ha estado personalmente dos veces, la primera en 2001.



El humor ácido y "catártico" de La odisea de los giles llegó especialmente a los cinéfilos cubanos, quienes rieron a carcajadas durante la proyección y aplaudieron repetidas veces las aventuras de los protagonistas.



"Es una historia que lleva directamente al corazón. Fue necesario que pasaran como 20 años del traumático 'corralito' para poder contar esta historia desde la distancia y con todo el respeto que se merece", explicó el mayor de los Darín, que ve en el humor "una herramienta imprescindible para poder hablar de ciertas cosas".

La presencia de los Darín es uno de los hitos del Festival de Cine de La Habana que abrió este jueves su renovada edición 41, marcada por mayor rigor en la selección, menos filmes en cartelera y enfocada más que nunca en el espectador.



Hasta el próximo día 15 se exhibirán 300 filmes en 10 cines de la capital cubana, de ellos más de 200 son latinoamericanos, repartidos entre la selección en concurso (112) y varias secciones fuera de competencia como A Sala llena, Mujeres ante la cámara, Pueblos y culturas originarias y Los colores de la diversidad.

