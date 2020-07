Hollywood recuerda el legado de Olivia de Havilland, su último icono dorado

(EFE).- Celebridades como Mia Farrow y Antonio Banderas, instituciones y estudios de Hollywood recordaron el legado de Olivia de Havilland, cuya muerte este domingo a los 104 años significa que la edad dorada del cine pierde al último de sus iconos que aún sobrevivía.

Ganó dos Óscar y dos Globos de Oro e interpretó personajes variados y complejos, pero Olivia de Havilland pasará a la historia como la dulce Melania de Lo que el viento se llevó y por la lucha abierta que mantuvo toda su vida con su hermana y también gran actriz, Joan Fontaine.



Combativa hasta el final -en 2018 inició un pleito contra la cadena televisiva FV por el retrato que hace de ella en la serie Feud- De Havilland poco tenía en común con la buena y pacífica Melania, que le dio la gloria eterna en el cine





Mujer de fuerte carácter, no muchos cinéfilos saben que Olivia de Havilland fue la responsable de un cambio radical en el Hollywood de los grandes estudios

En los años cuarenta se cansó de las abusivas condiciones laborales a las que estaban sometidos los actores y actrices en aquella época dorada de Hollywood y se enfrentó con el poderoso estudio Warner Bros.



De Havilland reclamó a Warner Bros. que le dieran acceso a otro tipo de personajes, pero el estudio respondió dejándola sin empleo y sueldo. Por miedo a más represalias judiciales, ninguna otra compañía se atrevió a ofrecerle trabajo y la actriz estuvo tres años sin aparecer en ningún filme hasta que venció en los tribunales.



Y eso que por aquella época, ya tenía títulos en su haber como La carga de la brigada ligera (1936), Robin de los bosques (1938) o Lo que el viento se llevó (1939). En declaraciones al diario británico The Independent en 2009, la actriz aseguró que se sintió "una estrella, pero también una esclava" de Hollywood.



"Todos en Hollywood creían que perdería, pero yo estaba segura de ganar. Había leído la ley y sabía que lo que hacían los estudios estaba mal", afirmó.



Tras recuperar su libertad artística, la actriz vivió sus años más inspirados. Ganó el Óscar a la mejor actriz protagonista por Vida íntima de Julia Norris (1946), fue nominada por Nido de víboras (1948) y volvió a lograr la estatuilla con La heredera (1949).



A partir de los años 50 comenzó a alejarse, progresivamente, del mundo del cine y se mudó a París, donde se casó con el periodista francés Pierre Galante, su segundo esposo tras el novelista norteamericano Marcus Goodrich. Aunque De Havilland y Galante se divorciaron en 1979, fueron muy amigos hasta la muerte de él, a causa de un cáncer, en 1998.





La actriz decidió seguir residiendo en Francia, país que le otorgó la Legión de Honor y donde fue, además, la primera mujer que presidió el jurado del Festival de Cannes en 1965

Sobrevivió casi siete años a su hermana, con la que tuvo una complicada relación de celos y envidia que les llevó a no dirigirse la palabra durante décadas.

El origen de sus problemas más serios pudo estar cuando ambas estuvieron nominadas al Óscar, en 1942. De Havilland lo intentaba por segunda vez con "Si no amaneciera" -dos años antes se fue de vacío pese a optar al premio por su mítica Melania-, pero perdió frente a su hermana, que lo ganó por Sospecha.



Pero la rivalidad venía de la infancia. Cuando Olivia tenía nueve años, redactó un testamento en el que decía: "Le dejo toda mi belleza a mi hermana pequeña Joan, ya que ella no tiene ninguna".



Unos problemas que se vieron reflejados en la serie Feud, donde hay una escena en la que De Havilland llamaba "puta" a su hermana, algo que negó en la posterior demanda contra FX. De Havilland sostuvo en su acusación que ese "ofensivo término" iba en contra de su reputación de "buenos modales, clase y amabilidad".



Una clase y elegancia que mantuvo hasta el final, así como su agilidad mental, que demostró en sus contadas apariciones públicas, como cuando en 2003 se encargó de presentar un homenaje a los ganadores de los Óscar con motivo del 75 aniversario de estos premios.



El auditorio al completo del Teatro Kodak de Hollywood la recibió en pie y con una larga ovación mientras sonaban los compases de Lo que el viento se llevó .



En 2016, cuando cumplió cien años, concedió algunas entrevistas, aunque vía email. No tuvo reparos en llamar Lady Dragón a su hermana y aseguró que el secreto de su longevidad estaba en "el amor, las risas y el aprendizaje".



También habló de su película más recordada, Lo que el viento se llevó y aseguró que fue su papel, el de Melania, el que siempre le interesó, y no el de Escarlata O'Hara que anhelaban la mayoría de las actrices de aquella época.



"Creí que Lo que el viento se llevó sería recordada durante cinco años, y ha durado más de 70 años, hasta un nuevo milenio. Hay un lugar especial en mi corazón para esa película y para Melania".

Desde la Academia que anualmente entrega los Óscar hasta los estudios Warner Bros., donde la actriz comenzó, junto a jóvenes y veteranos del celuloide, la industria audiovisual ha lamentado la noticia

Uno de los primeros fue el español Antonio Banderas, quien desde sus redes sociales afirmó que De Havilland fue "un gran icono de la cinematografía" y deseó que "descanse en paz".

También la actriz Mia Farrow reconoció que, "más allá de toda razón, esperaba que la gran Olivia de Havilland, de 104 años, estuviera con nosotros por mucho más tiempo". "Ella sabía cómo vivir y todos la querían, especialmente su sobrina, mi amiga de la infancia Deborah. En las películas fue increíblemente maravillosa e inolvidable como Melanie en Lo que el viento se llevó", añadió.

Por su parte, Jared Leto recordó el tiempo que pasó con De Havilland en París, donde la actriz residía desde mediados del siglo XX, enamorada de la capital francesa.

"Olivia tuvo un impacto poderoso en mi vida y tuve el placer de pasar un tiempo con ella en París. Le agradecí su valentía y compartí cómo sus decisiones nos afectaron a mí y a mi hermano", señaló el actor.

Mientras, Loni Love recordó una cita que la actriz utilizó para describir los personajes que elegía interpretar: "En realidad, creo que interpretar a chicas malas es aburrido. Siempre he tenido más suerte con los papeles de chicas buenas porque requieren más de una actriz."

"Hoy recordamos a la leyenda de Hollywood, Olivia de Havilland, y la gracia, belleza y talento que trajo a la pantalla grande", publicó la compañía

Los estudios Warner Bros., donde De Havilland comenzó su carrera y contra los que se querelló para seguir trabajando, también se sumaron a los homenajes. "Hoy recordamos a la leyenda de Hollywood, Olivia de Havilland, y la gracia, belleza y talento que trajo a la pantalla grande", publicó la compañía.

" La vida íntima de Julia Norris, La heredera, Lo que el viento se llevó, y muchos otros. Olivia de Havilland, dos veces ganadora del Oscar a la mejor actriz, fue un pilar de la Edad de Oro de Hollywood y un talento inconmensurable. Una verdadera leyenda de nuestra industria", subrayó la Academia de Hollywood.

Asimismo, los otros premios destacados del séptimo arte, los Globos de Oro, y el sindicato de actores de Hollywood, SAG-AFTRA, celebraron su legado.

"Con profunda reverencia, lamentamos la muerte de la ganadora del Oscar, la leyenda de Hollywood y la actriz de SAG-AFTRA Olivia de Havilland. Su entusiasmo por cambiar el sistema de contratos con los estudios en 1945 ayudaron a sus compañeros actores en las generaciones venideras. Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos", destacó la asociación.

