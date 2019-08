La diseñadora Isabel Toledo muere en Nueva York sin ser reconocida en su Cuba natal

Vistió a Michelle Obama, huyó de la academia de la moda y se labró un estilo propio sin estridencias pero con un sello irrepetible. Isabel Toledo, la célebre diseñadora de moda cubana, falleció en Nueva York a causa de un cáncer de mama, según informó este lunes la revista Vogue.

Nació en Cuba en un año convulso. Era 1961 y muchas familias de la clase media de la Isla emigraron atemorizadas por los cambios tras la llegada de Fidel Castro al poder. Era la época también en que el buen vestir cayó en desgracia. Los trajes fueron sustituidos por las camisas militares; las corbatas por las toscas botas y las faldas femeninas dieron paso a los pantalones de milicianas.

Toledo emigró a Estados Unidos siendo apenas una adolescente y después de años de búsqueda y crecimiento presentó su primer trabajo como diseñadora de modas en 1984. Cuando la fama la hizo más popular al vestir a Michelle Obama en la investidura de Barack Obama en 2008, ya esta cubana llevaba décadas trabajando duro y labrándose un nombre.

Desde esa fecha su trabajo fue reconocido con varios premios como el Couture Council Award y el Cooper Hewitt National Design Award, que entrega el Smithsonian Museum. Sin embargo, en la Isla nunca se le hizo un homenaje a su labor ni mención alguna en los medios oficiales a la trayectoria que la había encumbrado a las cimas del buen vestir.

Su estilo podría definirse como obsesión por las estructuras y los patrones, una búsqueda incesante de formas y tejidos. No en balde describió su trabajo como "unas románticas matemáticas, porque la idea de la perfección y las figuras como lenguaje atravesaba todas sus piezas.

Se formación la realizó en el Fashion Institute of Technology y la Parsons School of Design, en New York, lugo de salir de Cuba a Nueva Jersey, aunque siempre defendió que su estilo se había formado más abajo, cuando trabajaba costurera para ganarse la vida como una adolescente recién llegada a EE UU.

"Realmente amo la técnica de coser más que cualquier otra cosa ... la costurera es la que conoce la moda desde adentro", dijo en una entrevista en 1989. "Esa es realmente la forma de arte, no el diseño de moda, sino la técnica de cómo se hace", declaró sin cortapisas.

Por breve tiempo fue la directora creativa de Anne Klein, desde los años 90 presentó sus colecciones en museos al negarse a entrar al circuito industrial. Sus modelos fueron exhibidos por celebridades como Demi Moore, Debi Mazar y Debra Messing, pero nunca se estudiaron en las aulas cubanas.

"Admiro su técnica, su individualidad y su ojo increíble. Sus vestuarios siempre están bien", expresó sobre Toledo el diseñador Narciso Rodríguez.

En 2014 Toledo debutó con éxito en Broadway y fue nominada al premio Tony por su labor de diseñadora en la pieza After Night, una recreación del legendario Cotton Club protagonizada por Vanessa Williams.

Junto a su esposo, el artista cubano Rubén Toledo, crearon un dúo que fue considerado por los especialistas del gremio de la moda como uno de los más creativos y originales de Nueva York.

