El español Javier Bardem, nominado al Oscar por su interpretación del cubano Desi Arnaz

El actor español Javier Bardem ha sido nominado a un Oscar por su interpretación del cubano Desi Arnaz en Being the Ricardos, la película de Aaron Sorkin sobre el matrimonio entre el comediante y su esposa, Lucille Ball (interpretada por Nicole Kidman), que protagonizaron una de las series más vistas de la historia de Estados Unidos, Te quiero, Lucy.

El artista competirá con Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (Tick Tick Boom), Will Smith (King Richard) y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth) por el que sería su segundo premio, tras lograr el Oscar como mejor actor de reparto en 2008 por su interpretación en No country for old man.

A las puertas del galardón se quedó también por sus trabajos en Biutiful y Antes que anochezca, donde dio vida también a un cubano, el poeta exiliado Reinaldo Arenas.

Bardem fue inicialmente criticado por su acento al interpretar a Arnaz y, cuando un periodista le preguntó si el personaje no debería haber sido interpretado por un actoer latinoamericano, el español recordó que ese debate podría ser extensible a miles de papeles en el cine.

"¿Qué hacemos con Marlon Brando interpretando a Vito Corleone? ¿Qué hacemos con Margaret Thatcher interpretada por Meryl Streep? ¿Daniel Day-Lewis interpretando a Lincoln? (...) ¿Por qué no se habla de esto con gente inglesa que hace cosas como El último duelo, donde se supone que son franceses en la Edad Media? Eso está bien. ¿Puedo yo, con mi acento español, interpretar a un cubano? Lo que quiero decir es que si queremos abrir este debate, abrámoslo con todos", reaccionó.

Su compañera en la ficción, Nicole Kidman, competirá por el Oscar a la mejor actriz precisamente junto a su compañera en la vida real, Penélope Cruz, nominada por su personaje en la película española Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. Junto a ellas optan al premio Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija perdida), y Kristen Stewart (Spencer).

La lista de aspirantes fue leída este martes en los Ángeles y destaca El poder del perro, de la cineasta Jane Campion, que lidera con 12 candidaturas las nominaciones a la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Por detrás de este drama se sitúan Dune, con 10 nominaciones, Belfast y West Side Story, con 7 cada una, y El método Williams, con 6 candidaturas.

El Óscar a la mejor película se lo disputarán entre Belfast, Coda, No mires arriba, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro y West Side Story.

A esa lista se suma la japonesa Drive My Car, que como hizo Parásitos en 2020, competirá tanto en la categoría de mejor película general como en la sección internacional, que dejó fuera a la española El buen patrón (también protagonizada por Javier Bardem), a la mexicana Noche de fuego y a la panameña Plaza Catedral.

El resto de nominadas a mejor largometraje extranjero son: Flee (Dinamarca), Fue la mano de dios (Italia), Lunana: A Yak in the Classroom (Bután) y La peor persona del mundo (Noruega).

El español Alberto Iglesias, habitual colaborador de Pedro Almodóvar, también será candidato por la música de Madres paralelas,  nominada a mejor banda sonora, en la que es su cuarta nominación.

Sin embargo, el director manchego no ha logrado figurar entre los nominados a mejor dirección que son: Jane Campion (El poder del perro), Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car), Kenneth Branagh (Belfast), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza) y Steven Spielberg (West Side Story).

Encanto, el filme de Disney ambientado en Colombia, confirmó las buenas sensaciones generadas y consiguió tres nominaciones en las categorías de mejor película animada, mejor banda sonora y mejor canción original.

