Lucrecia enfrenta retos y emociones para interpretar a Celia Cruz en un musical

(EFE).- Meterse en la piel de Celia Cruz para contar su vida en un musical ha sido un proceso marcado por los retos y emociones para la cantante Lucrecia, que compartió con ella escenarios y amistad, para llevarle al fiel público de la fenecida estrella cubana la historia de su eterna "reina de la salsa".

"El orgullo de interpretar a Celia me emociona. Puedo cantar La vida es un carnaval, Bemba colorá, Tu voz, Cao, cao.., con la gente vibrando, y te dices: 'qué lindo poderla cantar y poder sentir lo que la gente sentía por ella'. Es bellísimo", afirma Lucrecia en una entrevista con Efe en Nueva York.

La intérprete presentará mañana" Celia Cruz, el musical", el único concierto en esta ciudad, en el Lehman Center for the Performing Arts, en el distrito de El Bronx, donde ya se colgó el letrero de vendido.

"Cuando salí de Barcelona (donde vive en España), le decía a mi marido y a mi hijo 'estoy emocionada', porque llego a la meca de la mano de nuestra reina. Es una bendición"

"Ellos (los seguidores de Cruz) la sienten y eso me llena de orgullo porque dices... es un trabajo hecho conscientemente y ellos lo han recibido con el mismo respeto y yo salgo... eufórica", afirma Lucrecia, quien asegura que venir a Nueva York es "súper importante".

El musical gira en torno a la cantante que, ya sabiendo que está enferma (del cáncer del que murió en 2003), ofrece su último concierto. El espectáculo utiliza vídeos para recrear diversas etapas de su vida, dijo a Efe su autor Gonzalo Rodríguez, también director escénico.

El musical se presentó en Miami, en el Starlite Festival de Marbella (España), en México y ahora en Nueva York, donde nació la salsa y donde Cruz desarrolló una exitosa carrera que le llevó a ser "la reina" en un género dominado por hombres, que la respetan y admiran.

"Es nuestra bandera, nuestro icono y tiene que estar en los libros de texto de las escuelas, que los niños sepan de dónde viene y quién es Celia Cruz", dice con firmeza Lucrecia durante los ensayos para el musical, idea de Omer Pardillo, exrepresentante de Celia Cruz y su albacea universal.

Lucrecia, presentadora del programa infantil Los Lunnis en Televisión Española, recuerda que lo primero que hizo al llegar a Nueva York fue ir a ver la estrella de Cruz en el Paseo de la Fama del Teatro Apollo en Harlem, donde fue incluida en 2014 y es la única latina, y el domingo visitará su tumba en El Bronx.

La artista reconoce que interpreta el papel de Celia Cruz con humildad y "el amor más profundo" hacia una persona con la que compartió amistad fuera de los escenarios, pero también admite que "ir conociéndola, asusta" porque "es muy grande nuestra Celia".

Asegura que al subir a un escenario como Celia Cruz, con sus brillantes pelucas y vestidos y su dulce grito de guerra Azúcar, entra "en trance", se deja llevar y "todo fluye", porque dice que la intérprete está "dentro" de ella.

"Fue una amistad muy linda, muy intensa, en escenarios, en discos, vivir un embarazo con nuestra diosa es mágico, que me toque la barriga, vaticinar lo que iba a ser mi hijo, que me preguntara por qué no nacía el día de su cumpleaños, fue una unión muy fuerte", dice al recordar momentos íntimos.

Recuerda además el momento en que Cruz conoció a su hijo: "Ella le decía 'ven aquí con abuelita Celia'. Él la miraba y ella lo acariciaba y luego Pedrito (Pedro Knight, esposo de Celia) lo cargó. Fue un momento breve, entrañable, y que queda en el corazón y la mente", afirma.

Asegura que su gran reto ha sido imitar la poderosa voz de la Guarachera, para lo cual estuvo mucho tiempo escuchándola, además de seguir instrucciones sobre los ademanes, el andar, la voz grave, la tranquilidad de Cruz.

Lucrecia regresa a España el domingo, donde el lunes recibirá el Premio Iris que concede cada año la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de este país por su programa infantil.

