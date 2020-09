El virus cierra el restaurante de la cubana Maricel Presilla en Nueva York

(EFE).- La chef cubana, escritora y experta mundial en cacao y chocolate Maricel Presilla ha cerrado su emblemático restaurante neoyorquino 'Cucharamama', abierto en 2004, debido a las restricciones por la crisis sanitaria.

Presilla ha participado en la conferencia "Mujeres y Gastronomía" de la programación online de septiembre de la Casa Mediterráneo de Alicante, y en una entrevista telefónica con Efe ha relatado que la situación en Estados Unidos sigue siendo grave y que muchos negocios gastronómicos se ven abocados a la desaparición.

La escritora se encuentra en la actualidad aislada en su casa de Nueva Jersey debido a las consecuencias del virus, que ha obligado al cierre de su conocido restaurante situado en el 233 de Clinton Street, Hobuken, Nueva Jersey, Nueva York.

Presilla ha confesado que las restricciones y limitaciones impuestas al sector por el obligado cierre durante seis meses ha hecho imposible resistir porque "los alquileres se pagan, aunque no nos permitan abrir el restaurante".

"Las medidas que se han tomado en Estados Unidos son muy duras para nosotros porque no podemos servir comidas dentro del local", ha lamentado.

"Mi comida es de experiencia, de comer bien. No concibo otro tipo de restaurante. Todos mis platos tienen una historia, todos son parte de quien soy yo", ha continuado la chef cubana, que ha explicado que este tipo de negocio ha sido el más afectado por la pandemia.

Según Presilla, "muchos de nuestros clientes se han marchado a sus casas de campo a pasar este confinamiento prolongado y muchos negocios están intentando cambiar de estado en busca de restricciones comerciales menos severas".

La chef vive a 12 minutos del centro de Manhattan y vive toda esta situación con mucha preocupación e incertidumbre puesto que los graves problemas ocasionados por la covid-19 han ido acompañados en el país por los disturbios raciales, y el grado de violencia y los enfrentamientos callejeros han desbordado Nueva York.

"Se ha convertido en una ciudad fantasma que recuerda a la película The Omega Man de Charlton Heston", ha dicho inquieta Presilla, quien afirma no ser pesimista sino "realista: no hay teatros, no hay museos y ver la Quinta Avenida con tanta violencia callejera genera mucha inseguridad".

Sin embargo mira al futuro con un mensaje esperanzador. "Nueva York se va a recuperar y yo tengo muchos proyectos nuevos", ha indicado antes de añadir que en este periodo de inactividad aprovecha "para investigar y leer sobre todos los temas que me apasionan".

Nacida en Santiago de Cuba, Presilla es historiadora y especialista en las cocinas de América Latina y España, de las que cree que tienen la misma base aunque los ingredientes sean, en ocasiones, diferentes. "Tenemos los mismos fundamentos y similares elaboraciones, como los adobos, los condimentos y los sofritos que hacen que nuestras cocinas estén muy cercanas", ha declarado a Efe.

Desde hace muchos años se siente muy unida a España, y en particular a Alicante, donde tiene relaciones estrechas con la chef alicantina María José San Román, propietaria del restaurante Monastrell, con una estrella Michelín.

Presilla ha participado en numerosas ocasiones en cursos y jornadas organizados por el Monastrell y admira su cocina destacando el arroz como uno de sus productos favoritos.

Su pasión por el chocolate nace también en tierras alicantinas porque sus orígenes familiares provienen de la pequeña población de Benissa (en el litoral norte de Alicante) cuyos antepasados migraron a Cuba y comenzaron a sembrar cacao.

Con el paso de los años, Presilla se ha convertido en una de las mayores expertas internacionales de chocolate y cacao participando en numerosos estudios. Actualmente está realizando uno en Taiwán y ha sido una de las fundadoras de los International Chocolate Awards con sede en Londres.

La prestigiosa James Beard Foundation la ha galardonado en dos ocasiones: mejor chef del año en 2012 y su libro Gran Cocina Latina fue reconocido como el mejor de 2013, y posee una amplia trayectoria profesional.

Recuerda con cariño que fue la primera chef en cocinar en la Casa Blanca cuando, según ha contado, fue invitada por Michelle Obama para preparar un menú especial basado en platos latinoamericanos que elaboró durante días de trabajo y en el que puso toda su alma, y con los que emocionó a sus comensales.

