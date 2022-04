México abrirá una librería en La Habana y mandó 20.000 libros para la Feria

Suspendida en 2021 por la pandemia de covid-19 y pospuesta a principios de 2022 ante un repunte de los contagios, la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana arranca por fin este miércoles con México, el país invitado, como protagonista.

La cita comienza a partir de las 10 am con la exposición Welcome to Paradise, del fotógrafo Oswaldo Ruiz, en la Casa Benito Juárez (en Mercaderes con Obra Pía, en La Habana Vieja) y un ciclo de cortometrajes mexicanos a las 5 pm en la sala 1 del Multicine Infanta, pero el acto inaugural será a las 6 pm, con la actuación del Mariachi del Ballet folklórico de Amalia Hernández y Brenda Navarrete.

En el cartel de invitados figuran Francisco Hinojosa, Mario Bellatin y el periodista Federico Mastrogiovanni, así como escritores cercanos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Fabrizio Mejía Madrid, Pedro Salmerón o Paco Ignacio Taibo II, director, además, de la editorial estatal Fondo de Cultura Económica (FCE).

En una entrevista este martes con Efe en Ciudad de México, Taibo II (Gijón, España, 1949) prefirió no anticiparse sobre la participación de México, que en esta edición de la FIL será por segunda vez el máximo huésped: "¿El resultado? Eso te lo digo pasado mañana (por este miércoles)".

El director de la editorial mexicana –con ocho subsidiarias en el mundo– adelantó que cuando termine el evento literario, el próximo 30 de abril, se abrirá la librería del FCE en la capital cubana que llevará como nombre Tuxpan, en el acaudalado barrio de El Vedado.

"Está bien bonita", dijo entre risas y agregó: "Llevamos un año conversando con las autoridades cubanas (para la inauguración), 'tú pones esto, yo pongo lo otro'... Las relaciones han sido excelentes".

Sobre la logística para el pabellón de la FCE y la oferta cultural de México en la FIL, Taibo II admitió que una de las cosas que más le "quitó el sueño" fue la situación económica de la Isla.

"Era un problema serio la depreciación del peso cubano en términos reales, volvía al precio del libro un hándicap. Tuvimos que hacer equilibrios, por ejemplo, poner el peso mexicano como equivalente al peso cubano", agregó.

En enero, México envió a la capital insular 20.000 libros –muchos de los cuales serán donados a instituciones cubanas– en un buque prestado por la Secretaría de Marina. Eso significó un "alivio" para Taibo II, quien pasó tres meses pensando en cómo costearlo. "Fue un rompedero de cabeza", señaló.

"El gran problema era crear mecanismos económicos para que el libro no llegara a La Habana a precios impagables. Ese hubiese sido el verdadero fracaso", ahondó el autor de novelas como La vida misma y La bicicleta de Leonardo.

El escritor, historiador, periodista y documentalista, y quien encabeza la FCE desde 2019, dijo estar volcado en un solo objetivo: "Los lectores cubanos".

En esta edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, primera tras la pandemia, hay participantes de 32 países y se desarrollará, tanto en su tradicional espacio en la antigua fortaleza capitalina de San Carlos de la Cabaña como en otras 18 subsedes, entre ellas el Palacio Tecnológico de la Finca de los Monos, la Feria Agropecuaria de Boyeros y el Pabellón Cuba.

Los organizadores afirman que los cubanos podrán encontrar 900 novedades editoriales, más de 4.000 títulos, cuatro millones de ejemplares de diversas materias y 1.000 libros electrónicos en la oferta prevista para la comercialización.

Esta vez, antes de emprender su recorrido por otras provincias, la feria recorrerá del 27 al 30 de abril los 15 municipios de la capital, para visitar los barrios, entregar donaciones, realizar intercambios con autores y ventas de libros. Después, "va a viajar por todo el país", aseguró el presidente del Instituto Cubano del Libro (ICL), Juan Rodríguez.

Rodríguez explicó que el evento pretende ser "multifuncional y multiespacial" y tener en cuenta durante su desarrollo los protocolos establecidos para el covid-19, porque aún está presente la pandemia

El centro histórico de la capital también será escenario del programa artístico y profesional de la feria, en salas de añejos como los palacios del Segundo Cabo y de los Capitanes Generales, y el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana. En esa zona, la Casa Víctor Hugo estará dedicada a la promoción de publicaciones seriadas y medios digitales, mientras la Casa Benito Juárez acogerá actividades de la delegación de México.

El presidente del ICL agregó que está prevista la convivencia de las distintas manifestaciones culturales y las presentaciones de libros en espacios físicos y virtuales, con el fin de evitar aglomeraciones a pesar de la mejora de los datos de incidencia.

