Muere en Miami la escritora cubana Delia Fiallo, madre de la telenovela

La conocida escritora y guionista cubana Delia Fiallo, bautizada como "la madre de la telenovela", murió a los 97 años, en Miami, Florida, confirmaron fuentes familiares.

Según el portal Las Estrellas TV, la hija de la artista aseguró que la cubana murió en paz y rodeada de sus seres queridos, aunque no reveló la causa del deceso.

Las obras literarias de Fiallo fueron adaptadas a la televisión en varias partes del mundo. Considerada una representante de la novela rosa contemporánea, sus guiones se volvieron muy populares principalmente en Venezuela, México, Argentina, Puerto Rico, Colombia y Estados Unidos.

La poeta Wendy Guerra, al conocer la muerte de Fiallo, reconoció que la artista, junto a Félix Benjamín Caignet e Iris Dávila, fue pionera en la técnica dramatúrgica de las radionovelas y telenovelas. "Descanse en paz Delia, gracias por su vasto legado, que sigan vivos por siempre sus personajes", escribió Guerra en su perfil de Facebook.

"Quizá no se sabe tanto como debía: más del 70% de las historias exitosas de telenovelas de Televisa son de origen cubano"

En respuesta al post de Guerra, el productor cubano Alexis Núñez Oliva, comentó que "con la partida de Delia se cierra el círculo de la existencia de las últimas divas del guion dramático".

"Quizá no se sabe tanto como debía: más del 70% de las historias exitosas de telenovelas de Televisa son de origen cubano. Algunas historias compradas cuando apenas eran guiones de radio", agregó Núñez. "Como me dijo alguna vez Iris Dávila: no es tan difícil tener éxito, es solo escribir de amor y de todo lo que se opone al amor".

Entre sus obras más destacadas en la televisión se encuentran Esmeralda y El privilegio de amar. En México, la empresa Televisa, que tenía los derechos de las obras originales de la cubana, realizó adaptaciones a lo largo de los años, entre las que destacan Mariana de la noche, Un refugio para el amor, La que no podía amar, Peregrina y Mar de amor.

La adaptación televisiva de su novela Cristal, que tuvo como primer título El Privilegio de Amar, fue uno de sus mayores éxitos, primero con una versión en México a finales de los años 90 protagonizada por Adela Noriega y René Strickler, y luego, en 2010, con el nombre de Triunfo del Amor, interpretada por la mexicana Maite Perroni y el cubano William Levy.

Delia Fiallo nació el 4 de julio de 1924 en La Habana y se graduó de Filosofía y Letras en la universidad de la capital en 1948. Un año después comenzó a escribir radionovelas. En 1966 salió de Cuba junto a su familia y se exilió en la ciudad de Miami.

El género de la telenovela quedó "destruido" por el hecho de que los guionistas enfatizan ahora en la acción, la violencia y el narcotráfico, "olvidándose de los sentimientos"

En una entrevista con Efe en 2018, Fiallo dijo que el género de la telenovela, del que ella fue precursora en Cuba y en Venezuela, quedó "destruido" por el hecho de que los guionistas enfatizan ahora en la acción, la violencia y el narcotráfico, "olvidándose de los sentimientos".

En aquel año estaba dedicada a la tarea de transformar en libros los libretos de sus populares telenovelas, como Leonela o Cristal El primer libro que se publicó fue el de Kasandra.

Fiallo, quien recibió en 2018 un homenaje en Miami de la organización Herencia Cultural Cubana, dijo que los productores "no se dan cuenta o no quieren ver que están produciendo para una minoría que le gusta la violencia, la morbosidad".

Poco después de trascender la noticia de su muerte, Venevisión se sumó a las muestras de dolor y en un mensaje en Twitter expresó sus condolencias a los familiares y allegados.

"(Una) gran escritora que nos dice adiós tras 97 años de vida dando forma a grandes historias inolvidables", escribió el canal venezolano.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.