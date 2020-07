Muere en Miami la periodista de radio Martha Flores, la voz de exilio cubano

(EFE).- Martha Flores, pionera de la radio en español en Miami, donde era conocida como "la reina de la noche", y voz del exilio cubano, falleció este sábado, solo unas horas después de haber conducido su programa "La noche y usted" en Radio Mambí.

La locutora y periodista nacida en La Habana hace 92 años llegó a Miami en enero de 1959, pocos días después del triunfo de la revolución comandada por Fidel Castro.

Su muerte fue confirmada por Univision Miami, donde se desempeñó como locutora y periodista de Radio Mambí. Su último programa lo grabó el viernes 17 de julio.

"Dejé mi patria porque conocía la trayectoria de Fidel Castro desde la Universidad de La Habana y sabía que el futuro no iba a ser bueno para Cuba", dijo en una entrevista a la revista "Carteles" en 2019.

Su primer programa radiofónico lo tuvo en radio WMIE, la única de Miami que transmitía en 1959 algunas horas en español, se llamó "La voz de la mujer" y trataba de temas de orden político y en contra del comunismo.

Convertida en la voz del exilio, Flores pasó por emisoras como La Fabulosa, Unión Radio, Cadena Azul, WQBA y Radio Mambí, donde trabajó desde 1996 hasta su muerte.

También hizo teatro y en sus comienzos en Miami cantó en un club, entre otros trabajos, antes de dedicarse a la radio.

Fue la primera mujer con una estrella en el "Paseo de la Fama de la Calle Ocho" del barrio miamense conocido como la Pequeña Habana.

En vida recibió numerosas distinciones y hoy también numerosos elogios de líderes de la comunidad cubano-estadounidense.

"Me entero con absoluta tristeza de la muerte de nuestra colega Martha Flores. Se nos fue después de hacer su programa de radio. Pocos saben que me iba a visitar a la oficina (antes de la pandemia) y que fuimos muy buenos amigos. No saben cómo voy a extrañar esas pláticas", escribió en su cuenta de Twitter Jorge Ramos, presentador del Noticiero Univision.

"Hoy es un día muy triste para nuestra comunidad. Perdimos a una gran patriota, mi extraordinaria amiga, Martha Flores. Desde el comienzo del exilio, cuando ella fundó La Rosa Blanca junto a mi padre, Martha dedicó su vida a la lucha por la libertad de Cuba. Su legado nunca morirá", dijo el congresista Mario Díaz-Balart.

"Yo quiero que me recuerden como una persona que luchó por la libertad de Cuba hasta el final", señaló en una reciente entrevista Martha Flores.

