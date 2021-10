Muere el actor cubano Abel Rodríguez a los 50 años

El actor cubano Abel Rodríguez murió este viernes a los 50 años en Miami, EE UU, según informaron a 14ymedio fuentes cercanas. Según declaró al reportero de América TeVé Mario José Pentón el director Lilo Vilaplana, amigo de Rodríguez, el actor llevaba días ingresado a causa de un trombo, que le causó un paro cardiorrespiratorio y, finalmente, muerte cerebral.

Rodríguez tenía tres hijos, Paula, Muriel y Benjamín, este último con su viuda, la también actriz Anna López.

Su hija mayor, Paula, que tuvo con la artista de los escenarios Edith Massola, enseguida expresó su tristeza en sus redes sociales. "Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo que usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo, donde te veo después de tanto tiempo", escribe la joven desde Cuba, refiriéndose a la separación de su padre por haber salido de la Isla. "De pequeña a veces lo hacía: que aparecías en mi escuela, o que llegabas de sorpresa, o te visitaba yo. Esos escenarios están llenos de anécdotas divertidas, quizás tú también los creaste en tu mente en algún momento... y quizás existen en algún lugar".

Rodríguez fue uno de los actores cubanos que en los primeros años del 2000 decidió probar suerte en Colombia, al igual que otros intérpretes como Albertico Pujol, Jacqueline Arenal, Tahimí Alvariño, Bárbaro Marín y Mijail Mulcay. De ese grupo, algunos, como él, se exiliaron en Estados Unidos y otros han regresado a Cuba.

En el país sudamericano participó en varias series, una de las más conocidas es La viuda de la mafia (2004). Sobre esos años dijo en una entrevista para Somos Miami TV: "Lo poco que pude haber aprendido de actuación lo aprendí con el hacer y Colombia me dio la oportunidad de hacer, de trabajar. Es como el tornero que haciendo una pieza llega un día donde el tipo es el mejor. Yo no soy el más duro en la actuación pero aprendí ciertos caminos y vericuetos por la oportunidad que tuve".

En Cuba participó en varias telenovelas como Salir de noche (1999) dirigida por Mirtha González e Ivo Herrera, donde interpretó a Ernesto, un pintor.

Uno de sus últimos trabajos fue su participación en la película Plantados, de Lilo Vilaplana, que rinde homenaje a los presos políticos cubanos que se declararon en rebeldía pese a la brutal represión que el régimen de los Castro ejercía contra ellos en la cárcel. Al conocer sobre la muerte del actor, Vilaplana escribió en sus redes sociales: "Vamos a recordar tu risa por siempre. Tu entrega en cada proyecto y tu buena energía con todos. Adiós amigo".

"Gracias por los años juntos y la gran amistad que nos unió en Cuba y luego en Colombia. Tu familia, amigos y seguidores estamos hoy consternados con tu temprana partida", escribió este viernes en su perfil de Facebook Bárbaro Marín.

El actor Erdwin Fernández también lamentó la muerte de Rodríguez y lo recordó como un hombre "divertido, risueño y excelente actor". "Qué triste tu partida hermano mío, qué injusta la vida", dijo.

"Se ha ido un hermano, un amigo, un cómplice en esta vida. Me quedo con nuestros momentos, las risas, los abrazos, las charlas interminables (...) y con el inmenso instante en que nos convertimos en hermanos", publicó en sus redes sociales Tahimí Alvariño. "Te vamos a extrañar Abe, mucho. Tengo el alma devastada, sé que te encargarás de sanarla".

