Muere la actriz cubana Aurora Basnuevo, 'La Mulatísima'

La popular actriz Aurora Basnuevo falleció este lunes a los 84 años en La Habana, informó el Consejo Nacional de las Artes Escénicas a los medios oficiales.

Nacida en 1938 en Colón (Matanzas), Basnuevo representó gran parte de su carrera el papel de la arquetípica mulata cubana, alegre y dicharachera, de ahí su apodo, La Mulatísima. Así, por ejemplo, dio vida a Estelvina en el programa de radio Alegrías de sobremesa, estrenado en 1965 y en antena durante décadas.

En la radio presentó también Fiesta Guajira, además de grabar canciones para el público infantil.

Aunque comenzó en el teatro, intervino en algunos títulos de la gran pantalla –como El encuentro, Vals de La Habana Vieja, Cuarteto de La Habana, Salsa en París o Havana Blues–, y tuvo algunos papeles dramáticos, se hizo célebre por sus roles humorísticos en televisión, como en el programa San Nicolás del Peladero, donde trabajaba con su esposo, el también actor Mario Limonta.

La prensa oficial recuerda que Basnuevo llegó a la capital muy joven y que allí se graduó como maestra normalista, pero se encaminó al mundo de las artes escénicas desde que, en 1957, fue proclamada "Estrella Naciente" en el espacio de José Antonio Alonso.

La última vez que se difundieron imágenes suyas, a través de redes sociales, fue el pasado 13 de agosto, día de su cumpleaños. Muy desmejorada pero sonriente, posó para varias fotos junto a su marido y algunos allegados.

"Ya hace días que me había contado mi amiga Libia 'Aurora está muy mal'", escribió en su muro de Facebook el comediante Alexis Valdés, quien dedicó a la actriz un largo post. "Cuando me lo dijo y me envió una foto, sentí mucha pena. Porque la última imagen que tenía de ella era la de una mujer energética y vivaz que nunca perdía de la sonrisa".

"Aurora era un talento desbordante. No solo era una gran actriz y una gran cómica, también tenía talento para cantar y bailar"

En esa publicación, Valdés recuerda cómo Basnuevo "siempre estuvo cerca" de su padre, Leonel Valdés: "Ambos fueron maestros normalistas. De los que estudiaron en la escuela normal de maestros de la Habana. Y ambos decidieron que querían ser actores. Y ambos fueron grandes actores y grandes comediantes. Y además se querían muchísimo".

El comediante no escatima elogios profesionales: "Aurora era un talento desbordante. No solo era una gran actriz y una gran cómica, también tenía talento para cantar y bailar. Qué bueno que la vida poco a poco le fue dando la oportunidad de sacar todos esos talentos a la luz. Quizás faltó esa gran película donde la actriz dramática hubiera mostrado toda su poderosa alma".

Pero también se refiere a la vida familiar de la actriz, algo a lo que no alude la prensa oficial. "Tuvo una vida hermosa pero también dura. Su único hijo, Mayito, siempre tuvo problemas mentales. Y ella lo adoraba", explica Valdés. "Aurora con ese niño fue una madre inmensa. Siempre luchó por él. Y nunca se dio por vencida por más que la vida se empeñara en tratar de derrotarla".

Muy estimada por el oficialismo, Basnuevo recibió numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional del Humor del 2004, el Premio Nacional de la Radio del 2009, la Distinción Gitana Tropical, el Premio Actuar a la obra de toda la vida en 2014 o la medalla por los cien años de la Radio Cubana.

Numerosos actores se han unido al pésame emitido por las autoridades culturales. En un cariñoso adiós, el humorista Marcos García dijo en redes: "El mejor consejo que he recibido en mi carrera me lo dio esta actriz que hoy se ha ido a otra dimensión: 'En esta profesión no cojas el ascensor, coje la escalera; porque el que sube rápido baja rápido'."

