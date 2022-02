Muere la pintora cubana Carmen Herrera, que llegó a la fama a los 89 años

La artista cubana Carmen Herrera falleció en su vivienda de Manhattan, Nueva York, este sábado a los 106 años, según informó su amigo y representante el artista puertorriqueño Tony Bechara al diario The New York Times.

Herrera nació en La Habana en 1915 y sus padres eran uno de los editores fundadores del diario cubano El Mundo y una de sus reporteras. Estudió arquitectura en la Universidad de La Habana y empezó a viajar entre la Isla y París en las décadas de los 30 y 40.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se trasladó a vivir a la capital francesa y, posteriormente hizo prácticas en la Liga de Estudiantes de Arte en Nueva York, donde se mudó a mediados de los 50 después de casarse con el profesor de literatura Jesse Lowenthal, fallecido en 2000.

Aunque pertenecía a los círculos artísticos neoyorquinos, su trabajo fue ignorado en buena parte hasta sus cerca de 90 años. Su primera pintura la vendió en 2004, cuando empezó a ser una de las figuras más importantes del movimiento abstracto y del minimalismo.

Según su propio testimonio, en los años 50 ser una artista femenina en EE UU no era fácil. "La gente no estaba lista para recibir mi trabajo", dijo en una entrevista en 2010, cuando recordó cómo un galerista de vanguardia en Nueva York le dijo: "Carmen, tú puedes pintar círculos alrededor de los hombres artistas que tengo, pero no te daré una exhibición porque eres una mujer".

En 2018, su cuadro Blanco y Verde, pintado entre 1966 y 1967, alcanzó los 3,9 millones de dólares en una subasta que Sotheby's celebró en Nueva York. Un año más tarde consiguió otro de sus mayores hitos, al exhibirse un grupo de sus esculturas de gran tamaño en los jardines del Ayuntamiento de Nueva York. La muestra se denominó Estructuras Monumentales.

Sus pinturas, composiciones minimalistas llenas de líneas rectas, formas y color, se pueden encontrar en colecciones permanentes de importantes museos incluyendo el Museo Whitney de Arte Estadounidense en Nueva York y el Tate Modern en Londres, además del Museo Hirshhorn, el Museo Smithsonian de Arte Estadounidense en Washington, y el Centro de Arte Walker en Minneapolis.

A finales de los 2000, expuso en el Museo Pfalzgalerie Kaiserslautern de Alemania y la Galería Ikon de Birmingham, Inglaterra.

