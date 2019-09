Penélope Cruz lamenta la falta de libertad en Cuba y rechaza los extremismos

Penélope Cruz vivió en propia carne la falta de libertad de expresión en Cuba cuando rodó la película del francés Olivier Assayas que este domingo presentó en la 76ª Mostra de Venecia: Wasp Network (Red Avispa).

En ella, la actriz madrileña interpreta a la esposa de unos de los cinco espías cubanos encarcelados entre 12 y 16 años en Estados Unidos tras infiltrarse en grupos terroristas anticastristas para prevenir atentados en la isla. Cruz expresó a los periodistas su malestar por esa carencia de libertad en el país al tiempo que dejó claro su rechazo de "todos los extremos" ideológicos.

"Yo no percibía una libertad grande a la hora de hablar con ellos, y eso sí que inquieta. Porque en pleno 2019 la gente debería sentirse libre para hablar"

Cuando filmaban en las calles de La Habana, Cruz "no paraba de hacer preguntas" a los isleños sobre la situación en el país, explicó la actriz en la rueda de presenta de presentación de su filme, acogido por la prensa con tibios y escasos aplausos. "Cuba es un lugar que te enamora porque la gente tiene una humildad y un corazón maravillosos", señaló para empezar.

Pero a la hora de obtener respuestas a sus interrogantes los cubanos se mostraban esquivos con la artista española, según lamentó ella: "Era muy difícil recibir información concreta. Resultaba complicado que compartieran contigo lo que realmente sentían, tanto sobre los últimos cambios como sobre lo ocurrido en las últimas décadas".

En resumen: "Yo no percibía una libertad grande a la hora de hablar con ellos, y eso sí que inquieta. Porque en pleno 2019 la gente debería sentirse libre para hablar".

Yo no paraba de hacer preguntas, pero era muy difícil que compartieran lo que realmente sentían hacia el régimen y la situación"

Cruz fue también clara al hablar de su personaje, Olga Salanueva, la esposa de uno los espías que en Estados Unidos llamaban los Miami five y en Cuba, los cinco héroes.

Salanueva secundó al cien por cien a su marido en su sacrificio a favor del Gobierno a fin de que él pudiera aportar información contra los contrarrevolucionarios que atacaban los intereses turísticos en la Isla.

"No me identifico del todo con este personaje. Es muy extremista y yo nunca he sido de extremos. Porque ambos, de un lado y otro, pueden tener sus peligros", afirmó. Y más tarde precisó que aunque no justifica a los cinco espías y su entorno, sí que puede "entenderles muy bien".

En el filme, tal vez uno de los menos exitosos de la Mostra, actúan también el mexicano Gael García Bernal y el brasileño Warger Moura, en sendos papeles de otros dos de los espías cubanos.

__________________________________________________________________________

Ndlr: Este texto fue originalmente publicado en La Vanguardia y se reproduce aquí con permiso del autor.

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo.