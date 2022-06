Presentan en EE UU la biografía 'Give Me Liberty' sobre el cubano Oswaldo Payá

(EFE).- El periodista estadounidense David E. Hoffman, ganador del Premio Pulitzer, presentó este miércoles una biografía sobre el cubano Oswaldo Payá, que ha escrito con el propósito de averiguar "cuál fue la inspiración, el coraje y los medios" con los que el disidente cubano se enfrentó al Gobierno de su país, según afirmó a EFE.

Give Me Liberty: The True Story of Oswaldo Payá and his Daring Quest for a Free Cuba (Dame libertad. La verdadera historia de Oswaldo Payá y su audaz búsqueda de una Cuba libre), publicado en inglés este mes por la editorial Simon & Schuster, muestra "la fascinante biografía de Oswaldo Payá, un disidente que "se atrevió a desafiar a Fidel Castro, inspirando a miles de cubanos a luchar por la democracia", según la editorial.

"Quería averiguar cuál fue la inspiración, el coraje y los medios con los que un hombre se enfrentó a un sistema totalitario como lo hizo Oswaldo Payá", expuso Hoffman, periodista de The Washington Post, sobre el motivo principal para escribir este libro.

El autor entrevistó a familiares, amigos y allegados de Payá, examinó las declaraciones del opositor durante muchos años, incluidos sus archivos personales, y consultó numerosas fuentes, tanto literarias como de medios de comunicación.

El volumen, que según Hoffman tiene "100 páginas de referencias", engloba "un retrato épico de un individuo solitario que tuvo el coraje, la fe y la persistencia para luchar por la democracia contra un dictador implacable", detalla, por su parte, una nota de la editorial.

Recuerda la nota que, siendo un adolescente en la Cuba comunista, Payá "encabezó una protesta contra la destrucción de la Primavera de Praga por parte de los soviéticos". Poco después de ese acto de rebeldía "fue enviado a los campos de trabajos forzados de Castro".

Con el paso de tiempo, Payá se convirtió en "una de las principales voces de la oposición y formó un movimiento a favor de la democracia".

Give Me Liberty, presentado ayer por el autor en la librería Books & Books, de Miami, junto a Rosa María Payá, hija del disidente y también activista por los derechos humanos, recoge una amplia investigación sobre el Proyecto Varela, creado en 1998 para pedir un plebiscito acerca del sistema político del país.

El Proyecto Varela fue organizado por Payá, fundador del opositor Movimiento Cristiano Liberación (MCL), y las primeras 10.000 firmas fueron entregadas el 10 de mayo del 2002, pero luego aumentaron a 35.000.

Se trató, según Simon & Schuster, de una petición ciudadana que exigía libertad de expresión, de prensa, de asociación, de creencias, así como reclamaba el derecho a la empresa privada, elecciones libres y libertad para los presos políticos.

"La investigación de David es extraordinaria, va más allá de los hechos para desvelar las motivaciones más profundas de mi padre", dice a Efe Rosa María Payá sobre el libro.

"En el décimo aniversario de su asesinato a manos de los Castro, este libro no es solo la biografía de mi padre, es la historia y el presente de un legado que está más vivo que nunca en la demanda de liberación de nuestro pueblo hoy", añadió la activista.

El próximo julio se cumplirá el décimo aniversario de las muertes de Oswaldo Payá y del también opositor Harold Cepero tras salirse de la carretera el coche en el que viajaban por Cuba, que era conducido por el español, ex asesor del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero.

Las autoridades cubanas dijeron que el automóvil iba a gran velocidad y se salió de la ruta y chocó con un árbol, pero la familia de Payá afirmó desde el primer momento que no fue un accidente, sino un "atentado".

"Sí, visité Cuba, pero todos los que trabajaron con él ahora están fuera, entonces esas entrevistas (para el libro) no fueron en Cuba", dice a Efe Hoffman, ganador del Premio Pulitzer 2010 de no ficción con la obra The Dead Hand: The Untold Story of the Cold War Arms Race and Its Dangerous Legacy.

Por su parte, Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura 2010, elogió el libro y señaló que "la investigación de Hoffman es magnífica y su biografía se lee como una gran novela".

Lillian Guerra, profesora de Historia de Cuba y el Caribe en la Universidad de Florida, añadió que "Hoffman revela no solo el alcance del sacrificio personal de Payá en la lucha por el cambio, sino que resucita la historia olvidada y traumática de la sociedad cubana".

"En esencia, Give Me Liberty es un amplio relato de la trágica y continua lucha de un país por su libertad", resume la editorial.

