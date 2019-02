Comienza en Cúcuta el multitudinario concierto ‘Venezuela Aid Live’

(EFE).- El concierto "Venezuela Aid Live", convocado por el multimillonario Richard Branson, comenzó a las 11.00 horas (16.00 GMT) de este jueves en el lado colombiano del puente fronterizo de Tienditas con los himnos venezolano y colombiano y entre los aplausos de decenas de miles de personas.



La primera artista en el escenario fue la venezolana Reymar Perdomo, que con la canción Me fui, desató la histeria entre los asistentes ya que ese tema está considerado el "himno de la indignación" por la situación del país.



"A partir de este momento nuestro país va ser diferente y libre. Venezuela es mucho más que petróleo", manifestó por su parte uno de los presentadores del espectáculo.



Perdomo, que abandonó el país hace un par de años por la escasez de alimentos y medicinas, manifestó: "Gracias por convertir esta canción en el himno de la inmigración venezolana. ¡Qué viva Venezuela!".

La multitud la recibió con aplausos y muchos de los asistentes cantaron con ella mientras alzaban banderas de su país y carteles criticando al gobernante Nicolás Maduro.



Perdomo solo cantó esa canción pero fue despedida con un bullicio ensordecedor por la multitud.



Los venezolanos que han salido del país a causa de la crisis política y económica son ya a 3,4 millones, de los que 2,7 millones se encuentran en otras naciones de América Latina, según informaron este viernes la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



Tras la presentación apareció en el escenario Richard Branson, quien dijo que el concierto trata de buscar el paso a Venezuela de toneladas de ayuda humanitaria que la comunidad internacional ha almacenado en Cúcuta.



"Hola Cúcuta. Me emociona estar aquí. Me emociona que hoy hayan venido a celebrar a la gente de venezolana. Si podemos llevar gente al espacio por qué es tan difícil sacar a la gente de la pobreza", comentó el magnate británico.



El empresario indicó que es necesario "romper el estancamiento y terminar con la crisis humanitaria ahora. Unámonos todos y traigamos cambio ahora, la música es un lenguaje que une culturas y fragmenta diferencias".



Posteriormente, subió al escenario José Luis Rodríguez, El Puma, quien agradeció a Brasil, Colombia y Estados Unidos "por la solidaridad para con los venezolanos".



"Basta ya de dictaduras en América Latina. A los venezolanos que están allá quiero decirles que no desmayen porque pronto tendremos la libertad que tanto deseamos, y a los soldados les digo que son nuestros hermanos, no disparen al pueblo porque esto va a pasar y vamos a reconciliarnos. Disparen al aire celebrando la libertad democrática de Venezuela", aseveró El Puma.

En total son 32 artistas de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Suecia y Venezuela quienes participan en el concierto, dividido en cinco bloques.



El primer bloque de presentaciones estuvo conformado por Reymar Perdomo, "El Puma", Reinaldo Armas, Santiago Cruz, Cusy, Cholo Valderrama, Jorge Glem y Reik.



En segunda instancia estarán Jorge Villamizar, Chino, Lele Pons, Ruddy Mancuso, el Dj Aleso y Paulina Rubio.



Luego será el turno de Carlos Baute, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo Echeverri, Diego Torres, Miguel Bosé y Danny Ocean.



El cuarto bloque, que se espera sea entre las 14:00 y las 15:00 hora local (19:00 y 20:00 GMT), tendrá la participación de Maluma, Fonseca, Nacho, Silvestre Dangond y Luis Fonsi.



Finalmente, cantarán Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Juanes, Maná y Alejandro Sanz.

