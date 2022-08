Silvio Rodríguez critica al Gobierno cubano por impedir las protestas del pueblo por los apagones

El trovador Silvio Rodríguez ha vuelto a utilizar su blog para reclamar al Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel su actitud frente a las protestas, en particular las más recientes, contra la falta de luz y constantes apagones. "Creo que nuestro Gobierno comete un grave error cuando le impide al pueblo acciones de alivio. Esa contradicción habrá que resolverla o el pueblo va a acabar enfrentándose al Gobierno", advierte el artista.

Rodríguez publica en Otra Cita, la continuación de su anterior bitácora, Segunda Cita, un post del economista oficialista cubano Humberto Herrera Carlés. En él se analizan los supuestos efectos del embargo de EE UU y cómo estos se han agravado, según su tesis, desde que Donald Trump amplió las sanciones.

"El bloqueo es lo que más nos impide, lo que más nos atrasa, lo que más nos confunde. Porque el dolor constante ciega. Sabiendo eso, convirtieron en ley la tortura, para que ni los propios torturadores pudieran detenerla", argumenta en un comentario Rodríguez.

Pese a ello, el artista reivindica que los cubanos puedan clamar contra quien deseen, ya que no pueden más. "Defiendo el derecho de cada cual a explotar y decir lo que siente", añade.

Rodríguez arremete contra la manera de gestionar que se ha impuesto en Cuba y subraya que, bajo su punto de vista, no es socialista. "Socialismo es un concepto de distribución de la riqueza más equitativo. Nada que ver con que el Gobierno lo acapare todo. Todos los monopolios son indeseables y mucho más los absolutos", apunta.

Aunque el cantautor destaca que los trabajadores se esfuerzan por sacar adelante un sistema energético que avanza veloz hacia el colapso –"inventando, sacando hasta de donde no tenemos"–, su diagnóstico es que serán necesarios cambios radicales.

"Es obvio que nuestra forma de generar energías no tiene futuro. Opino que, por ser un asunto estratégico, de supervivencia, en tal sentido hay que ser radicales e incluso hacer sacrificios, porque nos va la vida en ello. No hay otra que ponernos en cuerpo y alma para las energías renovables", considera el artista.

A pesar de una crítica demoledora que se une a las muchas que ha realizado en los últimos años al Gobierno de Díaz-Canel e, incluso, al modelo comunista cubano, Rodríguez suaviza su discurso al finalizar y pide que se mire de manera positiva el mundo con el objetivo de movilizarse frente al desánimo. "Se está pasando por tantas angustias, y molesta tanto lo que pudiéramos hacer y no hacemos, que la tentación de culpar al Gobierno de todo está latente. (...) Los odiadores también se dan cuenta y están tratando de que a Cuba no se le dé el más mínimo respiro. No los ayudemos", añade.

El mismo día, Díaz-Canel, en una visita a las termoeléctricas Máximo Gómez, en Mariel, y Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz del Norte, acusó a los cubanos que se manifestaron recientemente contra los apagones de tener un comportamiento "indecente", ya que a su juicio responden a los intereses de los "enemigos de la Revolución" por crear desaliento e incertidumbre. Lamentablemente, hay personas que con un comportamiento vandálico, bastante indecente, se prestan para esas acciones".

El gobernante aludía especialmente a las recientes manifestaciones en Nuevitas, que sacaron a la calle a centenares de ciudadanos los pasados 19 y 20 de agosto. En ellas, los vecinos hicieron sonar cacerolas, cláxones y sus propias voces contra la actual situación de hambre y crisis, así como de falta de libertades. Esas protestas fueron reprimidas y varias personas detenidas.

