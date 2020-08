La Uneac expulsa al escritor Pedro A. Junco por su carta a Díaz-Canel

El escritor camagüeyano Pedro Armando Junco ha sido expulsado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) por "actuar en franca contradicción con los principios, estatutos y reglamentos" de la organización, según ha denunciado el propio autor a través de su perfil en Facebook.

"Como todos mis seguidores pueden imaginar, esto ha sido en respuesta al atrevimiento de escribir una carta pública, mediante Facebook, al presidente Díaz-Canel", indica el escritor, que admite su escasa sorpresa por la violación del artículo constitucional que garantiza la libertad de pensamiento y expresión.

Junco publicó su misiva dirigida al presidente dirigida al líder el pasado 19 de julio en la que rechazaba medidas gubernamentales como la apertura de tiendas de alimentación e higiene en divisas y, muy especialmente, que se califique de "enemigo" a cualquiera que cuestione decisiones como esta y muchas otras.

"Desde el requerimiento que me hicieron a final de julio con la esperanza de obligarme a pedir perdón al estilo de Heberto Padilla hace ya casi sesenta años, los estuve esperando", añade. El poeta fue retenido casi un mes y presionado hasta retractarse de sus críticas al castrismo y el reconocimiento de su presunta actitud "contrarrevolucionaria".

Junco, que reivindica haber escrito una carta respetuosa y bien expuesta, considera que la molestia del Gobierno se debe a la "acogida positiva" que miles de personas dieron a sus palabras, compartiendo la publicación o marcando la casilla "me gusta" en la red social. "Esa misiva encierra el sentir de la mayoría del pueblo cubano: el NO (sic.) a la segregación de nuestra moneda frente a las divisas extranjeras y la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos", sostiene.

El escritor asegura que no han sido pocos los que han apoyado el texto en las sombras pero no se han atrevido a manifestarlo públicamente por temor a represalias

Y yo los entiendo. ¡Tienen miedo! No quieren adentrarse en aguas profundas y poner en riesgo el salario que apenas les alcanza para comer o la prebenda social que algunos disfrutan. Viven ignorantes de aquel aforismo de Alejandro Jodorowsky: 'Tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta de que es ella la que crea ese miedo'", añade.

Pedro Armando Junco, de 72 años, tiene una larga trayectoria en las letras cubanas desde que en 1984 publicó su primera obra. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones en Cuba, obteniendo incluso el Premio Nacional David, que entrega la asociación que ahora lo expulsa, por su libro La furia de los vientos, uno de los más importantes de la literatura reciente y que da nombre a su blog.

El 16 de mayo de 2015 su hijo, el rockero Pedro 'Mandy' Junco fue asesinado en Camagüey; un hecho que condujo al escritor a liderar una campaña por el endurecimiento de las penas por homicidio en la Isla. El autor ha colaborado en varias ocasiones con 14ymedio, entre ellas relatando el triste fallecimiento del joven, de 28 años.

