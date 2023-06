La cantante cubana Zoylin Rose se queda a una décima de la final de 'The Voice' en Chile

La cantante Zoylin Rose quedó este miércoles tan solo a una décima de pasar a la gran final del programa The Voice Chile. El público, con sus votaciones, eligió a sus connacionales chilenos en lugar de la joven cubana, que antes de participar en el concurso cantaba en las calles de Concepción, donde vive desde hace cinco años.

Uno de ellos, Marcelo Durán, obtuvo la mayoría de los votos, 44%, pero el caso de Antonia Núñez, la otra finalista, fue más dramático para Rose, pues solo las separaron mil votos. Esta obtuvo 19,1% de la votación y aquella, 19,2%.

Sin embargo, los miembros del jurado no han dejado de elogiar a la cubana en ninguna edición. Así, Francisca Valenzuela, que calificó la actuación de Rose en semifinales –una versión de Memories– como "prístina, preciosa y celestial" y la felicitó: "Qué placer verte brillar así".

"Tu lucha va acorde con tu talento. Tú no estás compitiendo con alguien más, tú compites contra tus propios límites y los vas expandiendo"

Beto Cuevas, por su parte, agradeció a Rose por su "calidad". "Acabas de hacer una presentación de clase mundial", dijo, y aseveró: "Mereces todo eso y más. El coach expresó que la joven no solamente es "una gran cantante con una gran técnica" sino "un gran ser humano": "Tu lucha va acorde con tu talento. Tú no estás compitiendo con alguien más, tú compites contra tus propios límites y los vas expandiendo".

Junto a la cubana, de 27 años y natural de San Antonio de los Baños, también quedaron fuera del concurso Celene Weichafe y Savka Gómez.

En entrevista con este diario hace unos días, Zoylin Rose declaró que esperaba que su paso por The Voice pueda impulsar su carrera como solista. "Tengo canciones propias que quiero lanzar y me hace mucha ilusión inspirar y motivar a través de mi música, dar una nueva visión musical y darle visibilidad a muchos sectores vulnerables que no tienen una voz que los represente", dijo.

