La actriz cubana Mirta Ibarra fue proclamada Premio Nacional de Cine 2025

La Habana/La actriz cubana Mirta Ibarra, uno de los rostros emblemáticos de la cinematografía de la Isla, fue designada este jueves Premio Nacional de Cine 2025 como reconocimiento a su larga trayectoria y la repercusión de su trabajo en la cultura, informaron medios estatales.

"No me lo esperaba, me siento muy feliz y emocionada", declaró a la televisión estatal la también guionista y realizadora de documentales, tras conocer que fue seleccionada por mayoría de un jurado integrado por representantes del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

El jurado declaró a Ibarra merecedora del galardón por "su legado, su continuidad, su integralidad, su larga trayectoria en la cinematografía cubana, no solo como actriz en filmes emblemáticos desde 1967 hasta la fecha, sino por las múltiples acciones durante más de cincuenta años en el cine y la cultura nacional en lo cual se destaca".

Además reconoció en su dictamen la repercusión de su trabajo en la sociedad cubana, "su labor en la preservación del legado de Tomás Gutiérrez Alea, Titón", y consideró que todo ello la convierte en "una de las más destacadas y reconocidas personalidades, no solo en nuestro país, sino en el ámbito internacional".

Ibarra, quien cumplió el pasado 28 de febrero 79 años, debutó en el cine con un pequeño papel en la cinta La última cena, a las órdenes del prestigioso Titón (1928-1996), quien fuera su esposo.

Pero es en el filme Hasta cierto punto (1983), también dirigido por Gutiérrez Alea, cuando interpreta su primer rol protagónico en el cine, y con él obtuvo el premio Coral a la mejor actuación femenina en el V Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Su filmografía abarca una veintena de películas, entre las que destacan títulos como Se permuta, Otra mujer, Adorables mentiras, Guantanamera, Siete días en La Habana y especialmente la icónica Fresa y chocolate de 1993 que marcó un nuevo giro en su carrera al con el personaje de Nancy, que le valió varios reconocimientos.

La actriz es graduada de la Escuela Nacional de Arte de Cuba y Licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad de La Habana. Sus comienzos profesionales fueron en el teatro a finales de la década de los años sesenta, como integrante de destacados grupos como Teatro Estudio, Bertolt Brecht, el de Arte Caribeño y El Público.

En su más reciente actuación en el cine, Ibarra asume el rol de una mujer que sueña con ser intérprete en la gran pantalla y es víctima de la violencia machista en el filme del que es además guionista, Neurótica anónima, que se estrenará este año.