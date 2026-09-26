'La bola negra' recibe el Premio del Público Ciudad de San Sebastián, seguida de 'Naza'

Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores de 'La bola negra', en la alfombra roja del festival de cine de San Sebastián.

La película española, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se ha posicionado en lo más alto de la tabla con una puntuación de 9,40

Donostia/La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha ganado el Premio del Público Ciudad de San Sebastián a la mejor película, y la británica Naza, de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, que denuncia la matanza "sistemática" de civiles en Gaza, el de mejor título europeo.

El público vota entre los filmes de la sección Perlak del 74 Festival de Cine de San Sebastián, entre ellos trabajos galardonados en el pasado festival de Cannes, como Fatherland, de Pawel Pawlikowski, que compartió con los Javis el reconocimiento a la mejor dirección en el certamen francés, y Fjord, de Cristian Mungiu.

La película española se ha situado, con una puntuación de 9,40, en lo más alto de la tabla tras cerrarse en la noche de este viernes las votaciones de los espectadores, seguida muy de cerca por Naza, premiada en Venecia, con 9,29.

La película de Javier Ambrossi y Javier Calvo cuenta tres historias de tres hombres homosexuales en tres épocas diferentes: 1932, en Granada, con Carlos como protagonista de la obra homónima inconclusa de Federico García Lorca; 1937, donde Esteban, un joven fascista, se encuentra con Rafael Rodríguez Rapún, prisionero republicano y expareja del poeta español; y 2017, con Alberto, un historiador, que descubre que su abuelo, al que no conoció, ha muerto.

Tras ganar el premio de mejor dirección en el Festival de Cannes, 'La bola negra' recibió además el premio del público del Festival de Toronto

La primera historia está protagonizada por Milo Quifes, la segunda por Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau, y la tercera por Carlos González. Un reparto al que se unen Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close, con colaboraciones destacadas.

Todos los intérpretes de La bola negra competirán en las categorías de reparto de los Óscar al tratarse de un reparto coral, según ha decidido Netflix, distribuidora del filme en EE UU.

Más allá de las categorías de interpretación, el filme podrá optar a la nominación a mejor película internacional, al ser la representante de España, y a otros premios como mejor película, mejor dirección, guion adaptado o banda sonora original, según las apuestas de medios especializados.

Tras ganar el premio de mejor dirección en el Festival de Cannes (ex aequo con el polaco Pawel Pawlikowski por Fatherland), La bola negra recibió además el premio del público del Festival de Toronto.

El respaldo de Netflix a la película es tan fuerte que le han dado el período de exhibición exclusiva en cines más largo de su historia, 47 días, a partir del 16 de octubre, que es el día de su estreno en EE UU.