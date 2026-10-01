‘Buena Vista Social Club’ llega a México para sellar "un amor de ida y vuelta" con Cuba

"Yo como méxico-cubano puedo aportar mucho de mi cultura mexicana a esta obra cubana; la música habla sola", explicó Víctor Barona, quien encarna a Juan de Marcos.

La puesta en escena, galardonada en los premios Tony, relata la emblemática historia de la grabación del álbum y rinde homenaje a Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González y Omara Portuondo

Ciudad de México/El musical Buena Vista Social Club llegará el próximo 12 de noviembre a Ciudad de México para ofrecer su primera temporada internacional fuera de Estados Unidos tras su éxito en Broadway.

La producción se presentará en el Teatro de los Insurgentes en una apuesta que busca celebrar el histórico "amor de ida y vuelta que siempre ha habido entre Cuba y México", destacó la productora y directora teatral Julieta González.

La puesta en escena, galardonada en los premios Tony de EE UU, relata la emblemática historia de la grabación del álbum de son cubano que obtuvo el premio Grammy en los años noventa y rinde homenaje al legado de leyendas de la música caribeña como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González y Omara Portuondo.

Esta nueva apuesta escénica busca enriquecer la memoria del son tradicional a través de la interpretación interactiva y la adaptación cultural al público local.

"Yo como méxico-cubano puedo aportar mucho de mi cultura mexicana a esta obra cubana; la música habla sola", explicó el actor Víctor Barona, quien encarna al orquestador Juan de Marcos y valoró el hermanamiento de ambas culturas.

La elección de la capital mexicana por encima de otros grandes escenarios como Londres o Madrid como primera sede en español fuera del circuito neoyorquino responde a la alianza histórica entre ambas sociedades y a la solidez de la infraestructura teatral mexicana.

La elección de la capital mexicana por encima de otros grandes escenarios como Londres o Madrid como primera sede en español fuera del circuito neoyorquino responde a la alianza histórica entre ambas sociedades

"Tuvimos la fortuna de que ellos querían arrancar una producción internacional en español y nos dieron la oportunidad a nosotros de ser los primeros en tenerla por esta relación ancestral que tenemos con el pueblo cubano", subrayó a EFE la productora Julieta González.

El montaje ofrece además un recorrido pedagógico por la raíz de los ritmos caribeños que moldearon la escena musical contemporánea a nivel internacional.

"La aportación que estos músicos de Buena Vista Social Club imprimieron en lo que hoy conocemos como jazz, merengue, cumbia, bachata o reggaetón es innegable", afirmó a EFE el actor Héctor Sandarti al calificar la obra como un acto para "reivindicar la música cubana, la original, la auténtica, la tradicional".

Más allá del homenaje sonoro, la historia profundiza en la vigencia del arte y en la perseverancia de las pasiones humanas de los protagonistas sin importar el paso de los años.

"Los sueños no tienen fecha de caducidad; si tú continúas con tu disciplina y preparándote musicalmente, la puerta se abre y no importa la edad, por eso esta historia enciende los motores de la gente para vivir", enfatizó la actriz Florencia Gerardo.