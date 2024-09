Una canción en homenaje a Celia Cruz se cuela entre las finalistas del concurso Adolfo Guzmán

La Habana/Con su música pegajosa, el rostro siempre sonriente y aquel legendario grito de ¡Azúcar!, Celia Cruz es uno de los símbolos más conocidos de la cultura cubana. El protagonismo que se le ha negado en su tierra, con décadas de exclusión y censura, lo tendrá este fin de semana en el concurso Adolfo Guzmán, donde se interpretará la canción Son para ti, dedicada a la artista. Eso sí, con una limitación impuesta por las autoridades culturales: no se podrá citar su nombre ni hablar de homenaje a la Reina de la Salsa.

El tema musical, de la autoría del granmense César Reyes Ampudia, será interpretado por Maricet Fonseca. La composición es una de las 14 seleccionadas como finalistas y podría llevarse desde el principal galardón del certamen hasta el premio de la popularidad, este último muy valorado por los artistas y el público.

"Es un son dedicado a eternizar, recordar y reconocer la trayectoria y tenerla más en la memoria, a una grande, como la guarachera de Cuba, Celia Cruz", explicó Reyes Ampudia cuando fue entrevistado en la emisora Radio Bayamo. Sus declaraciones han tenido poca difusión y es probable que no puedan repetirse en los medios nacionales debido al tabú que todavía rodea a la figura de la cantante.

Desde que salió al exilio, en 1960, Celia Cruz no pudo oírse en la radio dentro de Cuba hasta 2012, a pesar de su extraordinario éxito. El único punto de la Isla que volvió a pisar fue la base estadounidense de Guantánamo (con un puñado de su tierra pidió, antes de morir en 2003, que la enterraran). Incluso tras el levantamiento, hace más de una década, de la censura más estricta contra ella, se sigue escamoteando su legado en los medios del Partido Comunista.

Reyes Ampudia, quien también es mago de profesión, asegura que la inspiración le llegó alrededor de "la fecha en que murió Celia Cruz" y está también dedicada "a todos esos cubanos que, como ella, no estuvieron con nosotros todo el tiempo, pero que anda por todo el mundo soñando con nuestra Cuba", en clara alusión al exilio, que ha seguido de cerca la trayectoria de la intérprete.

Sin embargo, en la gala, que se presentará en el teatro Karl Marx de La Habana los próximos viernes, sábado y domingo, la intérprete de Son para ti y el resto de su equipo de producción han sido advertido por las autoridades del certamen: "Nada de decir ante el micrófono que se trata de un homenaje a Celia Cruz y mucho menos de gritar ¡Azúcar! porque sería más o menos lo mismo", contó a 14ymedio un empleado del local que ha presenciado los ensayos.

"No quieren armar mucho revuelo, sino que se cante como una canción más, sin decir a quién está dedicada, porque tienen miedo de que la gente se pare en masa en el teatro y se ponga a aplaudir por largo rato", advierte la fuente. "¿Tú te imaginas que se gane el premio a la popularidad, cómo van a explicar en qué se inspiró el autor para componer el tema?", especula el trabajador del Karl Marx.

No obstante, otras fuentes consultadas aseguran que "lo mejor que le puede pasar ahora al Guzmán es que se diga abiertamente que la canción está dedicada a Celia, porque el concurso está de capa caída, ha perdido mucha relevancia debido a la crisis, el éxodo y la falta de recursos que lo han golpeado duramente". En tiempos de oscuridad "va y un escándalo lo enciende de nuevo", advierte un productor musical.

La metáfora no podía ser más adecuada para los tiempos que corren. Pocos días antes de que dé inicio la gala, el déficit energético ha superado en Cuba los 1.000 megavatios diarios y los apagones se han vuelto intensos incluso en La Habana, tradicionalmente privilegiada con menos cortes eléctricos. A estas alturas, los empleados del teatro, los artistas que participan en el evento y el público que ya compró las entradas no saben si la oscuridad será la verdadera protagonista del certamen.

"Para llegar hasta allí hay que tener carro o pagar uno", advertía este miércoles una vecina de Centro Habana a una amiga a quien su hijo le regaló dos boletos para asistir a la mayor sala de espectáculos de la Isla, con capacidad para más de 4.700 espectadores y recientemente remodelada. "Con la falta de transporte y el miedo a los apagones, vamos a ver cuánta gente va", opinaba.

Ninguna de las dos mujeres tenía conocimiento de la canción dedicada a la Reina de la Salsa. "He visto todos los últimos programas de Mediodía en TV que le han dado bastante publicidad al concurso, pero no han dicho nada de que estuviera en competencia ese tema musical", comenta a 14ymedio una de ellas. "Ahora que lo sé no me lo pierdo por nada, voy a ir con un broche que me mandó mi hijo de Miami hecho con la moneda que le dedicaron".

Recientemente la Casa de la Moneda de Estados Unidos puso en circulación una moneda de 25 centavos de dólar que honra a Celia Cruz. Poco a poco, algunas de ellas han comenzado a llegar a la Isla y ahora se exhiben en cuadros en las salas familiares, pasadores colgados en la ropa o descansan en algún monedero para dar "suerte, salud y alegría", asegura la mujer que, además de un broche con el rostro de la cantante, lleva otra moneda en la cartera.

La letra de la canción que compite en el Guzmán apenas se ha difundido. Hasta ahora, lo que se sabe es que Son para ti se presentó a la convocatoria junto a otras 593 obras de 321 autores. El jurado, liderado por el músico Miguel Paterson, también incluye figuras de la composición y la interpretación al estilo de Orlando Bistel, Beatriz Márquez, José Loyola, Guillermo Fragoso, Vania Borges y Milagro de los Ángeles Soto. Entre todos, eligieron los 14 temas finalistas que desde este 20 y hasta el 22 de septiembre se escucharán en La Habana.