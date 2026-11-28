El lunes 30 de noviembre se instalaron en el Hotel Plaza y poco después pasarían al Hotel Vedado, donde ocuparían la habitación número 42.

Durante su estancia en La Habana, el futuro Nobel de Literatura impulsó una antología de autores cubanos que vio la luz en 1937

Huelva/La Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez de Moguer recuerda esta semana el 90 aniversario del exilio del poeta a Cuba, a donde llegó el 30 de noviembre de 1936, tras haber salido seis días antes de Puerto Rico.

Desde la entidad, que trabaja en la preservación del legado de Juan Ramón y Zenobia Campruví, han recordado que salieron de Puerto Rico el 24 de noviembre de 1936, a bordo del buque Saint Domingue.

Salieron de Puerto Rico el 24 de noviembre de 1936, a bordo del buque Saint Domingue

El motivo inmediato del viaje era literario, ya que en Puerto Rico no existían talleres gráficos capaces de realizar la edición que Juan Ramón deseaba de sus antologías y de la obra del indio Rabindranath Tagore destinadas a las escuelas. Por ello, el Departamento de Educación de Puerto Rico facilitó su traslado a Cuba para supervisar allí la impresión. Cuatro días después llegaron a Santiago de Cuba y, al día siguiente, atravesaron la isla en automóvil rumbo a La Habana. El lunes 30 de noviembre se instalaron en el Hotel Plaza y poco después pasarían al Hotel Vedado, donde ocuparían la habitación número 42.

"Juan Ramón todavía no podía saberlo, pero Cuba se convertiría en uno de los escenarios fundamentales de sus primeros años de exilio"

"Juan Ramón todavía no podía saberlo, pero Cuba se convertiría en uno de los escenarios fundamentales de sus primeros años de exilio", recuerdan desde la entidad.

En La Habana, la Institución Hispanocubana de Cultura lo invitó a impartir conferencias y entró en contacto con escritores y poetas de la isla, además de impulsar la publicación de La poesía cubana en 1936, una antología que reunió obras de autores cubanos y que apareció en 1937.