Los cineastas cubanos se reúnen para expresar sus desacuerdos con las autoridades culturales

Más de un centenar de cineastas cubanos expresaron su desacuerdo con las autoridades sobre las decisiones tomadas con un documental sobre el cantante argentino Fito Páez y su relación con la Isla. Los creadores, agrupados en la Asamblea de Cineastas Cubanos –que incluye al prestigioso director Fernando Pérez y al actor Jorge Perugorría– mantuvieron un encuentro este viernes con dirigentes del Ministerio de Cultura y el Partido Comunista para encarar la polémica desatada a mediados de junio.

La controversia ganó fuerza cuando un programa de la televisión estatal transmitió el documental La Habana de Fito, dirigido por Juan Pin Vilar, sin contar con su permiso. Ante ese hecho, un grupo inicial de 58 creadores criticó a las autoridades culturales por violar "una y otra vez principios éticos". La lista se ha incrementado hasta los 600 firmantes del manifiesto.

"Esta reunión no fue tan amplia como la que ocurrió el 27 de noviembre de 2020, donde había exponentes de todas las manifestaciones artísticas. Fue algo más gremial, de cineastas", detalla a 14ymedio el realizador Manuel Alejandro Rodríguez Yong, uno de los participantes en la discusión. "Creo que aún así se planteó la posibilidad de trabajar en conjunto con muchas de las problemáticas que nos afectan"

"Esta reunión no fue tan amplia como la que ocurrió el 27 de noviembre de 2020, donde había exponentes de todas las manifestaciones artísticas"

El encuentro lo moderó Ramón Samada, presidente del oficialista Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), y estuvieron presentes, por parte del Gobierno, la vice primera ministra Inés María Chapman; el jefe del Departamento Ideológico del Partido, Rogelio Polanco; el ministro de Cultura, Alpidio Alonso; el presidente de la Unión de Escritores y Artistas (Uneac), Luis Morlote, y el líder de la Asociación Hermanos Saíz, Yasel Toledo.

Se debatieron, según Rodríguez, problemas de índole logística que dependen de la administración del Estado, pero también lo que tiene que ver con lo ideológico y lo político. "Todo dependerá, también, de que nosotros (los cineastas) logremos organizarnos", señala.

"La reunión se convocó, en un primer momento, para el noveno piso del Icaic, pero luego la Asamblea de Cineastas pidió que se hiciera en un lugar más abierto. Por eso se eligió el Chaplin y hacerla abierta".

Según Rodríguez, varios creadores no asistieron porque no se enteraron y otros porque "no confían en ese tipo de encuentros". Sobre los cineastas exiliados, como Carlos Lechuga o Pavel Giroud, se exigió "buscar la manera de que puedan tener presencia a través de vías digitales", asegura el realizador.

"Entre los nombres mencionados estuvo el de Lechuga. Lo que pasó con la película Vicenta B, más que una censura a la obra fue un castigo al director. También se habló de otros cineastas que están haciendo cine fuera de Cuba, pero que forman parte del cine cubano. Tienen que formar parte de las discusiones", asegura.

Según la agencia EFE, Chapman afirmó durante la conversación que "existe una disposición al diálogo y al trabajo en equipo"

Según la agencia EFE, Chapman afirmó durante la conversación que "existe una disposición al diálogo y al trabajo en equipo para lograr tener resultados concretos ante todas las demandas allí expresadas".

Por su parte, una nota del Ministerio de Cultura apuntó que "los planteamientos de los artistas merecieron la mayor atención de los dirigentes de las instituciones". "Los artistas escucharon con atención los argumentos de los representantes de las instituciones y expresaron sus opiniones en total libertad", acorde con el texto.

No es la primera vez que hay una confrontación entre el sector artístico y el Gobierno cubano en los últimos años. El 27 de noviembre de 2020, cientos de personas protagonizaron una sentada ante el Ministerio de Cultura en protesta por la detención de los integrantes del Movimiento San Isidro, entre ellos el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que permanece en prisión.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.