La coreógrafa cubana Lizt Alfonso: me he dedicado a la danza "con alma, corazón y vida"

Alfonso lo tiene claro: "Entrega total las 24 horas del día. Con mucha pasión, con mucho amor. Porque si no, no lo puedes lograr"

La Habana/Con gira por Europa incluida, la directora de la compañía de danza cubana Lizt Alfonso encara 2024 llena de energía y proyectos, a pesar de la difícil situación en la que se encuentra sumido su país o precisamente por eso mismo.

En una entrevista con EFE la bailarina y coreógrafa explica lo "emocionante" que le resulta volver a Barcelona y Madrid, habla de la danza como su "misión de vida" y explica por qué ve necesario seguir haciendo arte en medio de la crisis.

"(Ahora) es cuando más sentido tiene. No solo de pan vive el hombre. El pan es fundamental, pero el espíritu también. El espíritu hay que alimentarlo y, si no lo alimentas, no tiene forma de resistir los avatares de la vida en general y éste (la actual crisis en Cuba) es uno y es muy grande", razona.

Recuerda que fundó la compañía en pleno período especial (la crisis que siguió al colapso del bloque soviético europeo), cuando "no había absolutamente nada" en Cuba, ni alimentos ni corriente.

Mirando a las últimas décadas, dice que su país se ha acostumbrado a "una resiliencia permanente". "Creo que nunca hemos tenido épocas realmente buenas", señala.

Frente a las dificultades, Alfonso lo tiene claro: "Entrega total las 24 horas del día. Con mucha pasión, con mucho amor. Porque si no, no lo puedes lograr. Es un imposible. (La danza) es mi misión de vida, a eso me he dedicado con alma, corazón y vida".

Como plato fuerte para este año, la compañía Lizt Alfonso Dance Cuba lleva a España esta primavera la obra Cuba vibra, una selección "para todos los espectadores" de los "hitos" de sus 32 años de trayectoria, engarzados en un argumento que repasa la historia de la isla desde los años 50 hasta la actualidad.

En el escenario habrá en todo momento entre 25 y 27 personas, contando a los músicos que tocan en directo

La pieza combina "cha cha cha, mambo, conga, afro y baile contemporáneo", como siempre con "la columna vertebral de la danza", en un estilo "único" de fusión hijo de "las influencias de Cuba".

"Somos 30 personas entre músicos, bailarines y, por supuesto, el equipo técnico", dice Alfonso, que señala que en el escenario habrá en todo momento entre 25 y 27 personas, contando a los músicos que tocan en directo.

La gira arranca el 6 de mayo en el Teatro Apolo de Barcelona −donde la compañía debutó internacionalmente− y, tras tres semanas de actuaciones, se trasladará al EDP Gran Vía de Madrid para otras tres semanas a partir del 28 de mayo.

Luego, a partir de noviembre y hasta enero de 2025, está previsto que tenga lugar la segunda parte de la gira, que llevará a la compañía a otras ciudades de España, pero también de Alemania, Italia y Portugal.

De forma paralela, la compañía tiene actuaciones previstas en Martinica, Panamá, Perú y Colombia, así como sus habituales dos temporadas en el Teatro Martí de La Habana.