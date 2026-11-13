El cubano Yanier Horta reivindica desde el escenario de los Latin Grammy "una Cuba libre pronto"

Yainer Horta, junto a Joey Calveiro, en el momento de su mención a Cuba durante el discurso de agradecimiento.

Gonzalo Rubalcaba se alzó con dos galardones en una ceremonia en la que hizo historia la española Rosalía, con seis premios

Las Vegas/Los artistas cubanos Yainer Horta y Gonzalo Rubalcaba se alzaron este jueves con un premio en la gala de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas, donde triunfó la artista española Rosalía. Horta fue el encargado de recoger el galardón, al mejor álbum instrumental, por A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole y dedicó el premio, además de a sus seres queridos, "a Cuba libre. Queremos una Cuba libre pronto”, manifestó.

Además, Rubalcaba, que no estaba en la ceremonia, se alzó con otro gramófono, por el mejor álbum de jazz latino/jazz, por Gonzalo Plays Pino.

En la cita había ocho cubanos más nominados, aunque todos ellos se quedaron sin premio. Buena parte de ellos aspiraban a premios en las categorías de música tropical, como Dayhan Díaz, por Algo Nuevo De Ayer; Omara Portuondo, po Eternamente Omara; y Leoni Torres, por Cualquiera Se Enamora; aspirantes en mejor álbum tropical tradicional.

También estaban Alex Cuba, por Indole, en mejor álbum tropical contemporáneo, y Manolito Simonet y Ricardo Amaray, como artistas invitados de Yeisy Rojas en Latino, candidata en mejor canción tropical. Además, Tania León estaba doblemente nominada porTania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] en mejor álbum de música clásica; y por Raíces (Origins) – Live" en mejor obra/composición clásica contemporánea.

La lista la completaba Yoel Henríquez, nominado a mejor compositor del año, que fue finalmente a la venezolana Sara Schell.

La reina de la gala fue, en todo caso, la española Rosalía, que hizo historia al convertirse en la artista más premiada con seis galardones y en la primera en lograr que sus álbumes de estudio, coronados con Lux, se alzaran con el premio al álbum del año.

La artista catalana se embolsó el galardón de álbum del año, el tercero de su trayectoria, por Lux; canción del año con La Perla; mejor álbum alternativo, mejor video musical en formato corto por Sauvignon Blanc, además de un galardón a la ingeniería de su disco.

"Sé que tengo mucho que aprender y sé que todavía probablemente no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor", dijo Rosalía, atónita y llena de emoción al recibir el premio.

El argentino Milo J fue el segundo más galardonado con los primeros gramófonos dorados de su carrera a grabación del año, por su tema Niño; mejor álbum folk por La vida era más corta, mejor actuación urbana por Gil, en colaboración con Trueno, y mejor diseño de empaque.

El cantautor reivindicó desde el escenario el género musical al que representa al gritar: "¡Aguante el folclore argentino!".

Por su parte, el cantante uruguayo Jorge Drexler se alzó con tres de los siete galardones que aspiraba en las ternas de mejor álbum cantautor, mejor canción de raíz y mejor canción alternativa.

Por su parte, el cantante uruguayo Jorge Drexler se alzó con tres de los siete galardones que aspiraba en las ternas de mejor álbum cantautor, mejor canción de raíz y mejor canción alternativa

De la misma forma, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso se alzaron con mejor interpretación de música electrónica, mejor canción pop/rock y mejor video musical de largo formato.

Además, Karol G, recibió los premios a mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta e interpretación de reguetón por su colaboración con Feid Verano Rosa.

La colombiana Aria Vega se impuso como artista nuevo, mientras que los españoles Alejandro Sanz y Yerai Cortés se alzaron a mejor álbum de pop contemporáneo por ¿Y ahora qué+? y mejor álbum flamenco con POPULAR, respectivamente.

Rosalía fue la encargada de abrir la gala, y vestida de dorado y su característico halo teñido en el cabello, interpretó La rumba del perdón, La Perla y Dios es un stalker ante una escenografía celestial rodeada de nubes y bailarines con aureolas que ha caracterizado a su sexto álbum.

También portando un vestido color oro y rodeada de una orquesta y un mariachi, Karol G interpretó Ese hombre es malo.

Artistas como Silvana Estrada, la chilena Mon Laferte, Drexler o la banda venezolana Rawayana animaron la ceremonia con sus éxitos. Pero la actuación más explosiva fue la de Daddy Yankee, nombrado Persona del Año de esta edición.

Yankee expresó su sorpresa al recibir este reconocimiento de la mano de la cantante estadounidense Janet Jackson, con quien colaboró en 2018 con el tema Made for Now.

El artista trajo el reguetón a la ceremonia en una actuación que comenzó vistiendo una capa con la bandera de Puerto Rico para cantar su tema Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, que esta noche se coronó como la mejor canción urbana, además de temas como Gasolina, Lo que pasó, pasó o Dura, en la que lo acompañó la española Bad Gyal.

Uno de los discursos más poderosos corrió a cargo de la brasileña Anitta tras alzarse al premio a mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por Equilibrium, en el que reivindicó sobre el escenario a la cultura negra.

"Por muchos años, la cultura negra fue borrada en Brasil y su religión no podía ser hablada en público", dijo la cantante asegurando que su álbum busca mantener viva su cultura

"Por muchos años, la cultura negra fue borrada en Brasil y su religión no podía ser hablada en público", dijo la cantante asegurando que su álbum busca mantener viva su cultura.

La gala contó con la presencia del cantante y congresista electo de Estados Unidos Bobby Pulido, quien aprovechó que se impuso en la categoría a mejor álbum de música tejana para anunciar su retiro musical.

"Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud... Tengo mucho orgullo de ser de Texas y ser texano y de representar a esta música", afirmó el artista.

Otro de los momentos más especiales de la gala fue el homenaje póstumo al legendario salsero de origen puertorriqueño Willie Colón, fallecido el pasado febrero a los 75 años de edad.

Artistas como Luis Enrique, Niña Pastori, Grupo Niche y Ángel 'Cucco' Peña subieron al escenario para cantar algunas de las canciones más populares que agrandaron su huella en la industria latina.